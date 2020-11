Ali Daei espère que Cristiano Ronaldo battra son record de buts en sélection

La légende iranienne a assuré qu'elle verrait d'un bon œil le fait que Cristiano Ronaldo efface des tablettes son record de buts en sélection.

Ali Daei «espère sincèrement» que Cristiano Ronaldo battra son record de buts sur la scène internationale. La star portugaise n'est plus qu'à sept unités de la marque établie par la gloire iranienne à la fin du 20e siècle, à savoir 109.

Le quintuple lauréat du Ballon d’Or a retrouvé le chemin des filets avec la Seleçao lors de cette trêve internationale du mois de novembre. Buteur lors du large succès contre Andorre (7-0), il compte à présent 102 buts pour le et ce total l'a placé au deuxième rang des meilleurs réalisateurs au niveau des sélections.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant de la est aujourd'hui âgé de 35 ans, mais il ne montre aucun signe de fléchissement et il est destiné à dépasser Daei tôt ou tard. Ce dernier est un cadre emblématique de la Team Nelli et qui a accompli son record en seulement 149 matches. Il est fier de ce score mais en même temps il serait très heureux si un joueur de la stature de CR7 venait à le dépasser.

Plus d'équipes

Dans un entretien au quotidien Record, Daei a confié : "J'espère sincèrement que Cristiano Ronaldo atteindra mon record de buts en sélection. En aucun cas [je ne serais froissé], ce serait un véritable honneur pour moi si un joueur de sa classe pouvait le faire. Cristiano Ronaldo est l'un des meilleurs joueurs non seulement de son temps, mais de tous les temps. C'est un phénomène absolu. Je le féliciterais directement. Mais il doit d'abord y arriver."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Ronaldo a encore un match à disputer avant le retour en club. Il n'a pas été en mesure de guider les champions en titre en Final Four de la Ligue des Nations, mais il espère achever l'année 2020 par une bonne note. Ronaldo cherchera à se rapprocher de plus en plus de Daei lors de cette rencontre, mais Fernando Santos affirme qu'aucun de ses coéquipiers n'aura cet objectif en tête. L'idée est surtout de mater la . En conférence de presse, le technicien lusitanien a confié : "Personne ne pensera à Cristiano. Les [autres joueurs] ne penseront pas à ne pas marquer pour donner une chance à quelqu'un d'autre. Même Cristiano ne voudrait pas que cela se produise. Cristiano marquera quand il devra marquer. Les [autres joueurs] n'y penseront pas. »