Algérie - Soudan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une entrée en lice qui a le goût du sang. Ce mercredi 3 décembre à 13h00 (heure française), l'Algérie, tenante du titre, lance sa Coupe Arabe face au Soudan au stade Ahmad Bin Ali de Doha. Mais ce n'est pas un simple match de poule. C'est une revanche brûlante, attendue par tout un pays depuis l'élimination polémique des A' en quarts de finale du CHAN, il y a seulement quatre mois, dans des conditions qualifiées de "mascarade" par la presse algérienne.

Laver l'affront de Zanzibar

Le souvenir de cette soirée à Zanzibar, marquée par une panne d'électricité suspecte lors de l'entraînement et une défaite amère, hante encore les esprits. Madjid Bougherra, de retour aux commandes, a une revanche personnelle à prendre sur son homologue Kwesi Appiah. Pour laver cet affront, le "Magic" a convoqué un commando de revanchards, mêlant cadres expérimentés et talents locaux, bien décidés à remettre les pendules à l'heure.

Le pari risqué des "sacrifiés"

Pour défendre leur couronne, certains cadres ont fait un choix fort, presque un sacrifice. En acceptant la convocation pour ce tournoi, des joueurs comme Youcef Atal ou Islam Slimani ont, selon la règle édictée par Vladimir Petkovic, tiré un trait sur la prochaine CAN. C'est donc une équipe en mission, composée de joueurs qui jouent peut-être leur dernière grande partition internationale, qui se présente au Qatar.

Un Soudan décomplexé et ambitieux

Mais attention au Soudan. Loin d'être une victime expiatoire, l'équipe de Kwesi Appiah arrive décomplexée, forte de son récent succès face aux Verts. "Nous ne sommes pas là pour participer, nous voulons être les meilleurs", a prévenu le coach. Avec son bloc bas et ses contres assassins, le Soudan espère piéger une nouvelle fois l'Algérie. Bougherra devra trouver la clé tactique pour faire sauter le verrou et lancer idéalement la défense du titre.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Soudan ?

La rencontre entre l'Algérie et le Soudan sera à suivre ce mercredi 3 décembre 2025 à partir de 13h sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports, Al Kass et Abu Dhabi Sports. Au niveau local, en Algérie, ça sera à suivre sur TV6.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Algérie - Soudan

La rencontre entre l'Algérie et le Soudan se tiendra ce mercredi 3 décembre 2025 à 13h, heure française, au Stade d'Ahmed bin Ali Stadium d'Al Rayyan.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Algérie

L’effectif de Madjid Bougherra aborde cette entame de tournoi avec quelques incertitudes médicales, la principale préoccupation se cristallisant autour de l'axe défensif. Youcef Belaili ayant déclaré forfait pour blessure bien avant le tournoi, c'est l'état de forme de Mohamed Amine Tougaï qui inquiète : le défenseur de l'Espérance, jugé trop juste physiquement, devrait laisser sa place. Son compère Abdelkader Bedrane, bien que présent, revient tout juste d'une convalescence de deux mois, obligeant le staff à un certain bricolage pour composer une arrière-garde compétitive face aux contres soudanais.

Concernant le onze de départ, Bougherra devrait reconduire son 4-2-3-1 fétiche en misant sur l'expérience des "recalés" de la CAN. Devant Farid Chaâl probable titulaire dans les buts, on se dirige vers une charnière inédite Abada-Bedrane, encadrée par le retour très attendu de Youcef Atal à droite. L'animation offensive s'annonce explosive avec les retours de Yacine Brahimi et Adam Ounas sur les ailes ; un trio technique chargé d'alimenter la pointe de l'attaque, promise au meilleur buteur historique, Islam Slimani.

Infos sur l'équipe du Soudan

Du côté soudanais, le sélectionneur Kwesi Appiah bénéficie d'un groupe stable et quasiment au complet. Les "Faucons de Jediane" s'appuient sur une ossature locale très rodée, issue principalement des deux géants de Khartoum (Al-Hilal et Al-Merrikh), garantissant une cohésion que les Algériens n'ont pas encore. Sans absence majeure à déplorer, le technicien ghanéen devrait reconduire le bloc bas très compact et agressif qui avait déjà piégé les Verts au CHAN, en misant exclusivement sur les contres

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

