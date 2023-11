Algérie - Somalie : Diffusion TV et en clair, streaming et compo probable

L’Algérie entame jeudi soir son parcours en éliminatoires du Mondial 2026 par un duel face à la modeste Somalie.

La dernière fois que l’Algérie a disputé un match qualificatif pour le Mondial cela s’est achevé par un drame. Au stade Tchaker de Blida, les Verts s’étaient fait battre par le Cameroun en barrage de la Coupe du Monde au Qatar (1-2 a.p.). Avec un but décisif concédé dans les derniers instants de la prolongation. C’est ce triste souvenir que Riyad Mahrez et ses coéquipiers vont essayer d’effacer à partir de ce jeudi et l’entame des qualifications pour l’édition 2026 du tournoi planétaire.

L’Algérie démarre en douceur

« Notre objectif est de se qualifier », a martelé le sélectionneur Djamel Belmadi lors de sa dernière sortie médiatique. On n’attend rien de moins d’une sélection qui fait partie des toutes meilleures nations africaines mais qui ne s’est plus invitée au gotha mondial depuis sa place de 8e de finaliste en 2014 au Brésil.

L’objectif en question est parfaitement à la portée des Verts. D’abord parce que la qualification ne se joue plus sur un match ou deux. Ensuite, parce que dans leur groupe, ils font figure d’ogre. Et leur rival le plus sérieux n’est que 80e au dernier classement FIFA, à savoir la Guinée.

Faire le travail avant le déplacement à Maputo

Les doubles champions d’Afrique sont favoris mais cela ne leur garantit rien. A fortiori sur le continent africain, qui réserve souvent tant de surprises comme l’a si bien rappelé Riyad Mahrez dans sa dernière interview. Il convient de prendre les matches les uns après les autres et ne surtout pas bruler les étapes.

Et la première qui se présente aux Algériens s’appelle la Somalie. C’est le petit poucet de la poule, et il faudrait une catastrophe monumentale pour voir les Fennecs abandonner des points face à cet adversaire. Pour la bande à Belmadi, le danger réside surtout dans le déplacement qui suit au Mozambique dans trois jours. Le but est donc de se ménager tout en faisant le travail.

Horaire et lieu du match

Jeudi 16 novembre 2023 à 17h

Au Stade Baraki (Alger)

Algérie - Somalie

La compo probable de l’Algérie contre la Somalie

Mandrea ; Atal, Bensebaini, Ait Nouri, Mandi ; Bentaleb, Zerrouki, Aouar ; Mahrez, Ounas, Amoura.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Somalie ?

Le match entre l’Algérie et la Somalie n’est pas diffusé sur aucune chance en France. En revanche, il vous sera possible de visionner le match sur les chaines algériennes ENTV ou TV6. Pour voir le match en streaming, vous pouvez vous connecter au service Fifa+ ou SSC (pour la région Moyen-Orient). Ou alors vous munir d’un service IPTV, et choisir l’un des services ou chaines cités plus haut.