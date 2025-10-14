Algérie - Ouganda : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le face-à-face entre l'Algérie et l'Ouganda suscite beaucoup d'intérêt, et les supporters pourront suivre ce match sur diverses plateformes de streaming. Pour ceux qui souhaitent parier, explorer les meilleures applications de paris sportifs offre une expérience fluide et accessible depuis n'importe où.

La qualification en poche, l'heure est à la fête et aux expérimentations. Ce mardi soir, dans un stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou qui s'annonce bouillonnant, l'Équipe Nationale d'Algérie dispute son dernier match des éliminatoires face à l'Ouganda. Sans enjeu comptable mais avec l'envie de communier avec son public, c'est l'occasion pour Vladimir Petkovic de procéder à une large revue d'effectif et de préparer l'avenir.

Une grande revue d'effectif avant les prochaines échéances

Le billet pour le Mondial 2026 étant validé depuis la victoire contre la Somalie, ce match est un véritable laboratoire pour le sélectionneur. Privé de ses buteurs expérimentés Belaïli et Bounedjah, blessés, Petkovic devrait offrir du temps de jeu à de nouveaux visages et à des jeunes talents comme le très attendu Ilan Kebbal. L'objectif est de tester des options et d'élargir le groupe en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Getty Images

Luca Zidane, des débuts sous le feu des projecteurs

La principale attraction de la soirée sera sans conteste la possible première sélection de Luca Zidane. L'arrivée très médiatisée du fils de la légende, qui a récemment opté pour la nationalité sportive algérienne, a suscité de nombreux débats. Sa titularisation dans les buts serait un événement majeur et le point d'orgue d'un rassemblement déjà historique.

L'Ouganda joue sa survie, d'autres nations espèrent

Si la rencontre est une célébration pour les Algériens, elle est capitale pour l'Ouganda. Deuxièmes du groupe, les Ougandais doivent impérativement l'emporter pour espérer décrocher une place de barragiste. Leur résultat sera également suivi de très près par d'autres sélections, comme le Cameroun, qui comptent sur une large victoire algérienne pour espérer se glisser parmi les meilleurs deuxièmes.

🗓️ Infos pratiques : Algérie vs Ouganda 📅 Date Mardi 14 octobre 2025 🕕 Heure 18h00 (heure algérienne / française) 🏟️ Stade Stade Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou) 📺 Diffuseur en France Non diffusé à la TV 💻 Streaming en France L’Équipe Live Foot (abonnés uniquement) 🏆 Compétition Éliminatoires Coupe du Monde 2026 – Zone Afrique (Groupe G, 10e journée)

Les compos probables du match Algérie - Ouganda

Algérie : L. Zidane ; Chergui, Bensebaini, Belghali, Dorval ; Zorgane, Boudaoui, Maza ; Kebbal, Amoura, Gouiri.

Ouganda : Onyango; Sibbick, Obita, Semakula, Kayondo; Aucho, Capradossi, Okello; Mukwala, Ssemugabi, Mato

🌍 Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Ouganda ? 🇫🇷 France L’Équipe Live Foot (streaming uniquement) 🇩🇿 Algérie ENTV, TV6 🌍 MENA SSC Sports, Shahid 🇧🇦 Balkans Arena Sport 2

🌍 Vous êtes à l’étranger ou en déplacement ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez en France, en Algérie ou dans une autre région couverte. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour suivre Algérie – Ouganda sur L’Équipe Live Foot, ou à un serveur algérien pour accéder à l’ENTV ou TV6. 🔄