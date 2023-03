Algérie - Niger : Chaine TV, streaming, compos probables et avant-match

L’Algérie renoue avec les matches de compétition ce jeudi. Dans son nouveau stade de Nelson Mandela, elle accueille le Niger.

Quatre mois après sa dernière sortie, qui s’est soldée par une défaite contre la Suède en amical (0-2), l’Algérie de Djamel Belmadi est de nouveau sur le pont. Ce jeudi, dans son nouveau fief de Nelson Mandela à Baraki, elle défie le Niger à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024.

Belmadi flaire le piège pour l’Algérie

Les Fennecs sont bien partis dans ces qualifications puisqu’ils ont remporté leurs deux premiers matches l’été dernier, contre respectivement l’Ouganda et la Tanzanie. Encore deux victoires et ils seront assurés d’être en Côte d’Ivoire. Et c’est exactement l’objectif qu’a assigné le sélectionneur à ses troupes.

L’Algérie qui se présentera à son duel face au Niger sera très différente de celle à laquelle on était habituée. Et pour cause ; six nouveaux joueurs ont été convoqués dans le groupe, dont plusieurs binationaux. Les Bouanani, Chaibi, Hadjam, Guitoun et Ait-Nouri ne seront, certes, pas tous titulaires, mais ils devraient avoir leur chance lors de ce rassemblement. Si ce n’est pas lors du match aller, ça sera lors de la seconde manche prévue lundi prochain sur terrain neutre (à Radès en Tunisie).

La dernière fois que les Algériens et les Nigériens se sont affrontés, il n’y a pas eu match. 10-1 en faveur des Verts sur l’ensemble des deux matches. Il n’est pas impossible que le rapport des forces soit le même cette fois-ci. Cependant, il ne faut surtout pas le dire à Belmadi. En conférence de presse lors du début du stage, le technicien algérien s’est offusqué contre ceux qui avancent que ce match est joué avant l’heure. Il a demandé à respecter l’opposition et à être le plus sérieux possible. Son message sera-t-il entendu par ses ouailles ?

Quelle est la chaîne de télévision qui diffuse le match, et comment pouvez-vous le regarder en direct en ligne ? GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Algérie - Niger : Lieu et horaire du match

Match : Algérie - Niger Date: 23 mars 2023 Coup d'envoi : 22h française Lieu : Stade Nelson Mandela (Baraki)

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Niger ?

En France, c'est le diffuseur officiel BeIn Sports qui retransmettra le match sur l'une de ses chances (BeIn Sports 1). Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.

Pays Chaine TV Streaming France BeIn Sports 1 BeIn Connect Algérie Programme National, TV6 IPTV

Les compositions probables pour Algérie - Niger

L'Algérie ne va pas pouvoir compter sur le meilleur buteur de son histoire, Islam Slimani. Le joueur d'Anderlecht est arrivé à Alger pour constater sa blessure et il a été libéré au profit de son club. Les Verts sont aussi privés de Youcef Atal, tandis qu'Adam Ounas a été laissé à Lille car il vient tout juste de reprendre la compétition

Algérie : Mandrea - Bensebaini, Touba, Mandi - Bennacer, Bentaleb, Léris, Ait-Nouri - Mahrez, Chaibi, Delort.

Niger : Tanja; Katkore, Diori, Karim, Alhassane; Mohamed, Diabate, Moumouni; Adebayor, Wonkoye, Djibrilla.

