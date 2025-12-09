Algérie - Irak : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le message a été reçu 5 sur 5. Après un démarrage poussif, l'Algérie a remis les pendules à l'heure de manière spectaculaire en écrasant le Bahreïn (5-1). Ce mercredi au Stade Khalifa International, les Fennecs A', tenants du titre, doivent confirmer ce réveil éclatant face à l'Irak, leader du groupe déjà qualifié, pour s'assurer une place en quarts de finale.

Berkane, Boulbina, Lekhal : les nouveaux visages font sensation

La "manita" infligée au Bahreïn a révélé de nouveaux héros. Redouane Berkane (doublé) et Adil Boulbina ont ébloui par leur talent offensif, tandis que Victor Lekhal, l'ancien Havrais, a rayonné au milieu de terrain. Leurs performances sont telles que tout un pays pousse désormais pour les voir intégrer la sélection A de Vladimir Petkovic en vue de la prochaine CAN. Ce match face à un adversaire de calibre mondialiste est l'examen de passage idéal pour prouver qu'ils ont les épaules.

L'Irak, un test grandeur nature sous les yeux de la France

En face, l'Irak n'est pas venu faire de la figuration. Avec deux victoires en deux matchs, les Lions de Mésopotamie sont en pleine confiance et aux portes de la Coupe du Monde 2026. Une équipe solide et organisée qui pourrait d'ailleurs croiser la route de l'équipe de France au prochain Mondial. Didier Deschamps aura donc peut-être un œil sur cette rencontre, qui s'annonce comme un véritable test de solidité pour une défense algérienne encore en rodage.

Un point pour le bonheur, la victoire pour l'honneur

L'équation est simple : un match nul suffit aux Algériens pour passer. Mais après la démonstration du match précédent, Madjid Bougherra et ses hommes voudront aller chercher la première place du groupe et briser une statistique tenace : l'Algérie n'a jamais battu l'Irak en sept confrontations. L'occasion est belle de corriger l'histoire avec la manière.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Irak ?

La rencontre entre l'Algérie et l'Iraq sera à suivre ce mardi 9 décembre 2025 à partir de 18h sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Horaire et lieu du match Algérie - Irak

La rencontre entre l'Algérie et l'Iraq se tiendra ce mardi 09 décembre 2025 à partir de 18h00, heure française, au Khalifa International Stadium d'Al Rayyan au Qatar.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Algérie

L'Algérie affronte l'Irak avec un effectif significativement amoindri par les blessures. Amir Sayoud, le milieu offensif créatif, est forfait suite à une douleur à la cuisse confirmée par radiographie après le match face au Bahreïn, le privant de l'une de ses pièces offensives majeures. Naoufel Khacef, latéral gauche défenseur, manque également en raison d'une recrudescence de sa blessure musculaire qui le sidérise depuis la rencontre précédente. Cette carence oblige Bougherra à reconduire Baouche sur le côté gauche de la défense. Ces deux absences représentent un double coup dur pour le sélectionneur, réduisant ses options tactiques à un moment critique du tournoi.

Face à ces défections, Bougherra devrait maintenir la stabilité tactique du 4-2-3-1 ayant triomphé contre le Bahreïn. Redouane Berkane poursuivra sa dynamique offensive positive en pointe, tandis que Lekhal et Bendebka structureront le jeu au cœur du terrain. Yacine Brahimi dirigera la création depuis l'aile, appuyé par Boulbina sur le flanc droit, avec Islam Slimani en option depuis le banc comme arme supplémentaire. Cette composition privilégie la compacité défensive et l'efficacité offensive pour affronter l'Irak, déjà qualifié mais toujours exigeant tactiquement.

Infos sur l'équipe de l'Irak

L'Irak aborde cette rencontre avec moins de soucis qu'l'Algérie. L'équipe a déjà effectué trois remplacements pour cause de blessure (Ibrahim Bayish, Osama Wasid, et Amir Sabah), mais dispose d'une base stable avec le coach Graham Arnold qui a renforcé le cœur du jeu défensif en convoquant Amjad Atwan et Zaid Ismail pour pallier ces absences. Mohanad Ali reste disponible et leadera l'attaque irakienne après son excellent début de tournoi avec deux buts en deux matchs. Déjà assuré de sa qualification avec 6 points, l'Irak joue sans pression et pourrait chercher à confirmer sa supériorité du groupe face à une Algérie fragilisée.

