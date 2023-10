Algérie - Egypte : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie croise le fer ce lundi avec l’Egypte. Une empoignade entre deux voisins qui promet d’être captivante.

Depuis 2009 et leur opposition en barrage de la Coupe du Monde sud-africaine, l’Algérie et l’Egypte n’ont plus eu l’occasion de s’affronter. Ce lundi, aux Émirats Arabes Unis, l’anomalie sera réparée. Les deux sélections nord-africaines se défient en amical dans le cadre de leur préparation pour la prochaine CAN.

L’Algérie veut prolonger sa belle série

Par le passé, il y a eu beaucoup de frictions lors des confrontations entre les Fennecs et les Pharaons. Assistera-t-on à un nouveau bras de fer électrique ? La question a été posée à Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien. « Je connais parfaitement l’historique entre ces deux pays. Ce match c’est un classique arabe. Mais nous sommes frères, on ne va pas faire la guerre ».

Le patron des Verts a donc tenu à dépassionner les débats. Cela n’empêchera pas ses hommes de viser une deuxième victoire de prestige en l’espace d’un mois, après celle récoltée à Dakar contre le Sénégal (1-0). Considérée comme l’une des favorites à la victoire finale en Côte d’Ivoire, l’Algérie aura à cœur de faire honneur à ce statut.

Côté égyptien, on sera aussi motivé pour bien faire. Les Pharaons ont remporté difficilement leur dernier match contre la Zambie. Ils chercheront donc à se rassurer, en comptant une nouvelle fois sur leur star Mohamed Salah.

Les équipes probables d’Algérie - Egypte :

Egypte : El Shenawy; Gabr, Abdelmonem, Fotouh; Hamed, Fathi, Sayed, Hany; Salah, Mohamed, Trezeguet.

Algérie : Mandrea; Mandi, Larouci, Atal, Bensebaini; Aouar, Boudaoui, Benrahma, Mahrez; Amoura, Gouiri.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Egypte :

Le match entre l’Algérie et l’Egypte, programmé ce lundi à 18h française, ne sera diffusé sur aucune chaine française. Il vous sera en revanche possible de visionner le match sur les chaines algériennes TV1 et ENTV. Pour regarder le match en streaming, il vous faut vous munir d’un serveur IPTV.