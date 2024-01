Algérie - Burkina Faso : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son nul décevant contre l’Angola, l’Algérie est dans l’obligation de réagir. Face au Burkina Faso, ça passe ou ça casse.

Comme c’était le cas déjà lors de la précédente CAN, l’Algérie a démarré sur la pointe des pieds sa campagne continentale. Lors de son 1er match, elle s’est faite accrocher par l’Angola (1-1). Mais il ne faut surtout pas dire à Djamel Belmadi que le spectre du désastre camerounais est toujours là. « On ne va pas pleurer. Il faut rebondir », a promis le sélectionneur algérien, vendredi en conférence de presse.

Mahrez attendu au tournant

De toute façon, ses Fennecs n’ont pas d’autres choix que de réagir s’ils veulent éviter un retour express à la maison. Certes, ce match n’est « pas capital » mais il est décisif, pour paraphraser leur coach. Face aux Etalons du Burkina Faso, il faut donc aller chercher la victoire afin de se relancer. Et chasser accessoirement les doutes qui ont émérgé après l’accroc contre les Palencas Negras.

Un sursaut est inattendu. Et c’est le cas à plus forte raison en ce qui concerne Riyad Mahrez. Le capitaine algérien a été fantomatique lundi dernier. A tel point qu’il a essuyé des critiques les plus violentes, émanant du pays mais aussi d’ailleurs. Belmadi s’est empressé de voler à son secours, et rappelait que « c’était un champion d’Europe ». Il n’empêche, l’ancien joueur de Manchester City ne peut se contenter du niveau qu’il a montré face à l’Angola. Il serait bien inspiré de renouer avec son rendement de 2019. Ce n’est d’ailleurs qu’à ce prix qu’il parviendra à mener son pays vers la gloire.

Getty

L’Algérie n’a plus le droit à l’erreur

Avant de penser conquérir sa 3e couronne continentale, l’Algérie doit donc déjà essayer de franchir l’obstacle burkinabé. Lors de cette partie, l’adversité sera multiple puisqu’il faudra également faire face aux conditions climatiques. Le match étant programmé à 15h, les Verts peuvent s’attendre à une forte chaleur et un taux d’humidité très conséquent. « Notre stage au Togo nous a été très bénéfique en ce sens-là, a promis le défenseur Aissa Mandi. Et il n’y a pas de problème physique. Si on n’a pas été bons face à l’Angola, c’est pour d’autres raisons ».

Sur le papier, l’Algérie reste supérieure au Burkina Faso. Néanmoins, cela ne s’est pas vérifié lors des deux dernières oppositions entre les deux sélections, à l’occasion des éliminatoires du Mondial 2022 (1-1, 2-2). En Coupe d’Afrique aussi, l'ultime confrontation a tourné à l’avantage des Etalons (édition 1998). Les Algériens sont donc prévenus. Ce samedi, on ne leur fera pas de cadeau.

Horaire et lieu du match

Algérie – Burkina Faso

2e tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe d)

Lieu : Stade De La Paix, Bouaké, Côte d’Ivoire

A 15h française

Les compos probables du match Algérie - Burkina Faso

Algérie : Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Zerrouki, Belaili, Bennacer, Chaibi, Mahrez; Bounedjah.

Burkina Faso : Koffi; Kabore, Dayo, Tapsoba, Yago; Guira, Toure; Traore, Ki, Badolo; Konate

Sur quelle chaîne suivre le match Algérie - Burkina Faso

La rencontre entre l’Algérie et le Burkina Faso sera à suivre ce samedi 20 janvier 2024 à partir de 15 heures sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.