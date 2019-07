Algérie, Belmadi revient sur l'étiquette de favori

Le sélectionneur de l'Algérie assume le statut des siens après la victoire probante contre la Guinée en huitièmes de finale de la CAN (3-0).

Les Verts d'Algérie ont aisément vaincu la Guinée dimanche en huitièmes de finale (3-0), grâce à des buts de Youcef Belaïli, Riyad Mahrez et Adam Ounas. En conférence de presse, le sélectionneur algérien est revenu sur le statut de favori dont les médias affublent son équipe.



« On est plus que satisfait. On a réalisé une bonne performance, sans encaisser de but et en en marquant trois. On n'a pas réellement été en danger, et on a contrôlé ce match. (...) Il y a pas mal de temps qu'on dit qu'on est ici pour réaliser ce que personne ne croit peut-être. Nous, on y croit. C'est gratuit, ça ne coûte rien d'être ambitieux, même si les objectifs sont très élevés. Il se peut qu'on ne les atteigne pas, mais on fera le maximum pour ça", affirme Belmadi.

"C'est de la littérature, d'être caché, pas caché, on dirait qu'on joue à cache-cache. Tout le monde étudie tout le monde. Favoris, pas favoris, ça ne veut rien dire. Je ne vais pas répéter d'où on vient. On sort d'une période délicate depuis 2014. On ne se cache pas. », a considéré le boss des Fennecs.

Riyad Mahrez, buteur lors du match, s'est lui aussi exprimé peu après le coup de sifflet final. "On a fait un match très solide face à une bonne équipe de . On n'a pas encaissé de but, on en a marqué trois. C'est une très bonne soirée pour nous, on est contents. On a fait notre match face à une équipe pas facile à manoeuvrer. On a marqué dans des moments propices. C'est une superbe soirée pour nous. », a estimé l'ancien joueur de .

Pour rappel, les hommes de Belmadi joueront leur quart de finale de CAN contre le vainqueur de - . Match prévu jeudi.