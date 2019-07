Algérie-Guinée 3-0, les Fennecs haut la main

L'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à la faveur de son large succès face à la Guinée, ce dimanche.

Avec un Bounedjah très mobile et face à des adversaires qui ont préféré s'appuyer sur d'éphémères éclairs individuels plutôt que sur une cohésion collective, l' a dominé les débats en premirère période dans ce 8e de finale de contre la , disputé au Caire.

Mahrez marque pour les Fennecs

Les Fennecs ont d'ailleurs pu concrétiser leur suprématie ludique par une ouverture du score en première période signée Youcef Belaïli à la 24e minute de jeu. Ce dernier combine avec Bounedjah avant de tromper Ibrahim Koné d'un enroulé du droit qui fait mouche après avoir percé l'arrière-garde guinéenne en puissance.

Une avance loin d'être imméritée pour les Algériens, qui ont encore affiché une prestation de qualité ce dimanche. Ils augmenteront même leur avance peu avant l'heure de jeu, quand Bennacer centre depuis le flanc gauche pour Mahrez, lequel réussit un contrôle orienté pour se débarrasser de Sylla. Son pied gauche fait le reste avec une frappe qui amplifie la domination algérienne.

En face, la Guinée tente une révolte et s'accapare le cuir, mais les Algériens restent plus incisifs et pertinents lors de leurs plages de possession. La preuve avec la troisième réalisation algérienne grâce au nouvel entrant Adam Ounas d'une frappe glissée sur un centre rasant de Youcef Atal après un contre rondement mené.

9 buts marqué aucun encaissé, l'Algérie est en quart de finale et fait plus que jamais figure d'épouvantail dans cette compétition.