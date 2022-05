Algérie : Belmadi prêt à rappeler Delort

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a laissé croire qu’il pourrait rappeler en sélection l’attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort.

Il y a de cela presque un an, Andy Delort avait fait le choix de mettre sa carrière internationale « entre parenthèses ». Désireux de se concentrer sur l’OGC Nice et le fait d’y gagner sa place de titulaire, l’attaquant a tourné le dos à l’équipe algérienne, où il a été pourtant accueilli à bras ouverts en 2019.

Delort pourrait avoir une seconde chance

Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, l’avait alors violemment chargé. Publiquement, il a dénoncé son manque d’amour pour le maillot national. Ses propos étaient même tellement crûs que personne n’imaginait les deux hommes retravailler ensemble. Et pourtant…

Ce lundi, en conférence de presse précédant les deux premiers matches des éliminatoires de la CAN 2023, Belmadi a laissé croire qu’un retour de l’avant-centre de Gym était envisageable à la prochaine rentrée. « Un retour de Delort ? Je l’attendais cette question (Rires). Si Dieu le veut, ça s’arrangera », a-t-il confié.

Il a poursuivi en clamant qu’il n’avait « rien de personnel » contre lui. « C'est un joueur sans problème mais ses prises de positions ont été une bombe dans le vestiaire. Une petite confidence : il y a eu une discussion depuis et de nouveaux éléments sont apparus. En temps et ne heure il aura son mot à dire. L’équipe nationale ne m’appartient pas à moi », a-t-il enchéri. Bemadi serait donc disposé à revoir sa position envers celui qu’il avait convoqué pour la première fois en mai 2019.

Belmadi prend la défense de Mahrez

Durant ce point-presse, le coach des Verts s’est aussi exprimé sur le cas Riyad Mahrez. L’ailier de Manchester City a déclaré forfait pour les échéances du mois de juin. On lui a reproché de simuler un problème physique pour partir en vacances, mais il est bel et bien diminué. « Il était enclin à faire constater sa blessure mais j’ai refusé. Je n’ai jamais demandé à un joueur de venir pour qu’on vérifie sa santé, il y a un lien de confiance qu’il faut respecter. Riyad est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, le plus exigeant, et peut être celui avec lequel je serre le plus la vis. Il a été excellent en EN, capital sur certains matchs, et moins bien sûr d’autres », a affirmé Belmadi.