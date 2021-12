Dans dix jours, au Cameroun, démarre la Coupe d’Afrique des Nations. Tenante du titre, l’Algérie s’avance logiquement vers ce rendez-vous continental comme un favori. Une étiquette lourd à porter mais qui ne semble pas déranger plus que cela les Fennecs. Et encore moins leur sélectionneur Djamel Belmadi.

Belmadi et les Fennecs ont « faim de titres »

Le patron des Verts s’est présenté en conférence de presse ce jeudi à Doha, lieu du stage d’avant-tournoi de sa sélection. Il a affirmé qu’il préférait clairement que son équipe soit désignée comme l’équipe à battre, plutôt que celle qui n’a aucune considération. « Vaut-il mieux être le favori ou l'équipe que personne ne considère ? Quand je suis arrivé, c'était la deuxième hypothèse! Et ce même dans des choses qui ne sont pas perceptibles pour les médias. Dans les instances, personne ne nous considérait, a-t-il rappelé, avant d’enchérir. Quand on va au tirage au sort de la CAN2019 en Égypte, on a été traités comme une sélection qui ne valait rien. Un an plus tard, on nous remet le trophée et tout était différent. Nous voulons rester haut, nous voulons rester forts ».

Il y a deux ans, l’Algérie a dépoussiéré son palmarès et le mois dernier elle a encore conquis un nouveau titre avec la victoire glanée en Coupe Arabe. Youcef Belaili et ses coéquipiers ne sont toutefois pas rassasiés et Belmadi s’en réjouit. « Aujourd'hui, j'ai faim de titres, envie qu'on respecte mon pays. Quand on voit notre drapeau pendant la Coupe Arabe... ce n'est pas du nationalisme bête et méchant, c'est l'envie de nous voir tout en haut. Cette flamme-là m'anime ».

« La CAN était plus à notre portée que la Coupe du Monde, nous l'avons gagnée pour la première fois depuis 1990. On a clairement envie de remplir cette vitrine, de ramener des titres », a ajouté l’ancien sélectionneur du Qatar, en affirmant ensuite que ne plus avancer masquer ne le dérange pas plus que cela : « La pression du tenant du titre ne peut être que positive. Tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou à un certain statut pour t'écrouler ensuite? Non!».

Belmadi veut que l’Algérie évite les erreurs de la France

Tout en criant haut et fort ses prétentions, Belmadi a aussi souligné la nécessité de rester humbles et ne pas se voir trop beau avant l’heure. Il a d’ailleurs pris l’exemple de l’Equipe de France, qui est passée à côté de son Euro alors qu’elle était championne du monde en titre. « La France championne du monde en 2018 sort au second tour de l'Euro suivant. C'est un échec cuisant donc ça pend au nez de tout le monde. Jouer face au champion donne un supplément d'âme et c'est la beauté du sport!», a-t-il prévenu.

Au premier tour, Mahrez et sa bande vont devoir d’ailleurs se mesurer à un autre candidat à la victoire finale, à savoir la Cote d’Ivoire. Belmadi met dès maintenant en garde ses hommes contre toute forme de complaisance : « Tout le monde va vouloir nous faire tomber, encore plus la Côte d'Ivoire qui est d'ores et déjà non qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Jouer en Coupe d'Afrique face au tenant du titre, qu'ils ont une série d'invincibilité... ils auront toutes les raisons du monde de vouloir nous faire tomber. Ils vont vouloir gagner cette CAN et tant mieux, nous, nous allons assumer. Mais pour nous battre, il va falloir souffrir. Nous, nous ne lâcherons rien jusqu'au bout. Et je le répète : nous assumons notre statut. Je préfère ça au statut de petite équipe que personne ne respecte. Nous avons un défi important devant nous et nous en sommes contents ».