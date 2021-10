Algérie : Belmadi crucifie Delort sur la place publique

Le sélectionneur algérien a expliqué pourquoi Andy Delort ne faisait pas partie de son groupe de convoqués.

Alors qu’il était régulièrement appelé en sélection algérienne depuis sa première convocation en mai 2019, Andy Delort ne fait pas partie de la liste des Verts pour les matches qualificatifs au Mondial contre le Niger. Une absence qui a fait beaucoup parler de l’autre côté de la Méditérannée et Djamel Belmadi vient d’en révéler les raisons.

« J’ai eu une discussion houleuse avec lui »

En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Verts a indiqué que Delort n’était plus motivé pour jouer pour les champions d’Afrique. « Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit privilégier son club dans une concurrence avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri et devoir mettre en parenthèse sa carrière en sélection pendant un an. Ce sont ses mots », a révélé le technicien algérien.

Rarement aligné avec les Fennecs, l’ancien montpelliérain a donc souhaité se consacrer à son nouveau club. Une décision qu’il avait même déjà prise le mois dernier en acceptant de ne pas disputer la Coupe d’Afrique en février prochain. Belmadi l’a fait savoir en partageant une nouvelle qui lui est parvenue : « J’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN ».

Belmadi n’a pas voulu prendre de décision à chaud, mais après avoir appris de la bouche de l’intéressé que ce dernier tournait le dos à l’équipe nationale alors il lui a fait part de ses quatre vérités. «J’ai eu une discussion houleuse avec lui », a indiqué le technicien algérien. A travers cette déclaration, il y a fort à parier que Delort ne remettra plus les pieds à Sidi Moussa tant que Belmadi sera le sélectionneur. Voire même au-delà. Son nombre de capes internationales pourrait donc bien s’arrêter à 11 unités (2 réalisations réussies).

Belmadi remonté aussi contre l’OGC Nice

Outre Delort, le patron des Verts montre aussi du doigt la direction de l’OGCN pour les méthodes qu’elle emploie : « Après notre discussion, je l’ai blâmé ainsi que son club. J’ai discuté avec son directeur sportif (Julien Fournier, ndlr) qui m’a expliqué souhaiter que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. C’est oral. On n’est pas obligé de l’accepter ».

Pour rappel, Delort n’est pas le seul Algérien à figurer cette saison dans l’effectif des Aiglons. C’est aussi le cas de Hichem Boudaoui et de Youcef Atal. Ce duo est régulièrement aligné par Christophe Galtier depuis l’entame de la saison.