Algérie : Aouar débarque chez les Fennecs, ses mots forts ! (OFFICIEL)

Le milieu de terrain offensif de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, a annoncé avoir fait le choix de la sélection algérienne.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Houssem Aouar va bien représenter l'Algérie pour la suite de sa carrière. Alors que L’Équipe avait annoncé ce choix de la part d'Aouar, le milieu de terrain offensif de l'Olympique Lyonnais l'a confirmé sur les réseaux sociaux, ce jeudi. Une décision forte pour un joueur considéré comme un grand espoir du football français.

Aouar avait "un regret" après avoir choisi les Bleus

Houssem Aouar va donc représenter une deuxième équipe nationale dans sa carrière professionnelle, après avoir porté le maillot de l'équipe de France lors d'une rencontre amicale en 2020. Un choix qu'il regrette aujourd'hui.

"Pour être honnête, une fois mon choix de représenter l’équipe de France, j’ai ressenti un regret. J’ai senti que pour ma part et personnellement, je n’avais pas fait le choix qui me convenait. Je ne me voyais pas faire le premier pas, parce que cela allait me faire passer pour quelqu’un d’opportuniste. Cette sélection elle représente énormément pour moi, pour ma famille et mes parents", a conclu le milieu de terrain offensif.

Pour la sélection algérienne, l'arrivée du Lyonnais symbolise un large renouvellement pour les prochaines échéances.