Algérie - Angola : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie entame son parcours à la CAN par un duel contre l’Angola. Les Fennecs doivent l’emporter pour ne pas voir ressurgir les démons de 2021.

L’Algérie, double championne d’Afrique, débute sa CAN ce lundi à Bouyaké. Les Fennecs vont croiser le fer face à l’un de leurs principaux concurrents dans le groupe, à savoir l’Angola. Les pronostiques leur sont favorables, mais il convient de confirmer cette supériorité sur le pré.

L’Algérie veut effacer l’échec de 2021

Sans défaite depuis 14 mois et vainqueurs de leurs deux dernières sorties amicales, les Algériens se présentent à cette compétition dans les meilleures conditions possibles. Tout est réuni pour bien faire et cette impression a été corroborée par le capitaine Riyad Mahrez lors de la conférence de presse d’avant-match. « Tout le monde est arrivé en même temps, on s'est retrouvé ensemble dans un autre pays. La sérénité est là mais encore une fois la sérénité ça ne fait pas gagner les matches. J'ai la conviction que nous sommes prêts », a-t-il déclaré.

Même s’ils sont confiants, les Algériens font aussi face à une certaine forme de pression. S’étant complètement loupés lors de la précédente CAN (élimination au premier tour), ils sont attendus au tournant. Le sélectionneur Djamel Belmadi assure cependant que ce n’est pas du tout un problème. « La pression on vit avec, encore plus chez nous. Si on n’est pas prêts pour ça, on n’a pas grand-chose a faire dans ce domaine-là », a-t-il confié.

Belmadi vise ouvertement le sacre

Le coach qui vit sa troisième CAN ne cache pas son envie de répéter l’exploit de 2019. S’il a conscience que « le premier match peut tout conditionner », il ne s’interdit pas de rêver et à voix haute même. « Le fait qu'on n’ait jamais gagné en Afrique subsaharienne oui c'est fait, mais les choses sont faites pour changer, pourquoi ne pas le faire cette année ».

Ses protégés doivent être dans le même état d’esprit. Au sein du groupe des 26 joueurs convoqués pour cet évènement, 12 avaient déjà été sacrés en Egypte il y a cinq ans. Ils se verraient bien remonter une nouvelle fois sur le toit du continent. En l’emportant face aux Palencas Negras ce lundi, ils seraient bien lancés dans cette optique.

Historiquement, l’Angola réussit plutôt bien à l’Algérie. Néanmoins, les Verts n’ont plus connu la victoire face à cet adversaire depuis juin 2001. Ils restent sur trois nuls et une défaite.

Horaire et lieu du match

Algérie - Angola

1e journée de la CAN 2023, Groupe D

Lundi 15 janvier, à 21h (heure française)

Stade de Bouaké, Bouaké (Cote d’Ivoire)

Les compos probables du match Algérie - Angola

Algérie : Mandrea; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait Nouri; Feghouli, Bentaleb, Bennacer; Chaibi, Mahrez, Slimani.

Angola : Adilson; Carneiro, Buatu-Mananga, Gaspar, Augusto; Keliano, Cafumana, Ribeiro; Luvumbo, Milson, Dala.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Angola ?

La rencontre entre l’Algérie et l’Angola sera à suivre ce lundi à partir de 21h sur la Chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou MyCanal.