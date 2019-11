Alexis Sanchez de retour plus tôt que prévu ?

Alexis Sanchez se remet de sa blessure et pourrait reprendre la compétition plus tôt que prévu.

Le rétablissement d'Alexis Sanchez après une opération à la cheville est en bonne voie et l'attaquant de l'Inter pourrait revenir plus tôt que prévu. Sanchez a subi une fracture de la cheville et des tendons après avoir joué pour le contre la en octobre. L'intervention chirurgicale était inévitable et l'a immobilisé pour une durée de trois mois. Un coup dur qui a gâché ses débuts sous le maillot nerazzurro suite à son prêt de .

Le chef des services médicaux de l'Inter, Piero Volpi, a déclaré à La Cuarta qu'il était satisfait de la manière et la rapidité avec laquelle Sanchez récupérait et qu'il le voyait retaper le ballon très prochainement. En tous cas, assez pour rejouer avant l'échéance qui a été fixée. "C'est une blessure délicate, mais la convalescence se passe très bien, les délais sont respectés", a-t-il déclaré. "Mi-janvier [c'est la date du retour] mais on verra. Alexis pourrait même revenir un peu plus tôt si tout se passe bien. Il n'a pas encore travaillé avec le ballon, mais nous espérons avoir des nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Tout va bien."

Le premier match de l'Inter en 2020 aura lieu à le 5 janvier, puis les Partenopei accueilleront l' une semaine plus tard. Sanchez n’a disputé que quatre matchs avec l’équipe d’Antonio Conte. Il a débuté son parcours avec les Nerazzurri en tant que remplaçant lors des succès récoltés 1-0 contre l’ et la à San Siro. Il a ensuite marqué lors de sa seule titularisation . Une victoire 3-1 à à la fin du mois de septembre. Un match où il a aussi été expulsé. Il a également disputé 66 minutes à Camp Nou contre son ancien club du Barça avant de filer en sélection.