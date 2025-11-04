Alexander Isak, la mauvaise nouvelle

Les Reds espèrent poursuivre sur leur lancée après avoir mis fin à leur série de défaites en Premier League face à Brentford samedi dernier. Les champions ne connaîtront cependant aucun répit, puisqu'ils affronteront Manchester City quelques jours après avoir reçu les Merengues.

Des problèmes de blessure pour la recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool

Isak n'a pas connu les débuts espérés à Liverpool. L'attaquant suédois a disputé huit matchs avec le club cette saison, pour un seul but. Arrivé à Anfield en mauvaise forme physique, après avoir refusé de jouer pour Newcastle, le joueur de 26 ans souffre désormais d'une blessure aux adducteurs qui le tient à l'écart des terrains. Les Reds reçoivent Trent Alexander-Arnold et le Real Madrid mardi soir, et Slot espère pouvoir compter sur son attaquant vedette pour cette rencontre. Mais le Néerlandais n'avait que de mauvaises nouvelles à annoncer aux supporters lors de sa conférence de presse : Isak, Frimpong et Alisson seront indisponibles pour le match de milieu de semaine. Il a déclaré : « Tous les trois sont indisponibles demain. Jérémie et Alisson seront également indisponibles dimanche [à Manchester City]. Concernant Alex, nous devons attendre et voir. Il ne sera certainement pas titulaire dimanche, mais il pourrait figurer dans le groupe. Cependant, il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe, nous devons donc patienter. »

Des défis de taille attendent les champions.

Comme si le match contre Madrid n'avait pas été un test suffisamment difficile pour Slot et ses coéquipiers, ils doivent maintenant affronter Manchester City dimanche à l'Etihad Stadium. Les deux rivaux ont livré des batailles mémorables ces dernières années, mais la défense fragile de Liverpool leur a posé des problèmes cette saison. L'idée d'affronter Erling Haaland quelques jours seulement après un choc contre l'un des géants européens est un défi de taille. Concernant la semaine à venir, Slot a ajouté : « Le match de dimanche n'a pas influencé ma composition d'équipe. Il y a souvent peu de jours de repos entre deux matchs, comme demain. Mais pour notre adversaire cette saison, c'est la première fois que les deux équipes ont la même composition. Donc, la composition de demain n'aura rien à voir avec celle de dimanche.

Chaque match est un test, contrairement à la saison dernière où nous avons joué à domicile, mais cette fois-ci, c'est à City. Le Real avait beaucoup de blessés, ce qui n'est plus le cas. Nous sommes une équipe différente, City a fait quelques changements, comme nous. Chaque match est désormais un test pour évaluer notre niveau. C'était le cas il y a une semaine, il y a deux semaines et c'est encore le cas cette semaine. »