Alexander-Arnold prolonge à Liverpool

Le défenseur international anglais vient de parapher un nouveau contrat de quatre ans avec Liverpool.

L'excellent Trent Alexander-Arnold a signé un nouveau contrat avec Liverpool, a annoncé le club ce vendredi. Le séjour du défenseur sur les bords de la Mersey se poursuivra jusqu'en 2025, au grand bonheur de son coach et de son défenseur.

Pur produit du centre de formation du club, Alexander-Arnold totalise aujourd'hui 179 apparitions avec l'équipe première des Reds.

Alexander-Arnold aux anges

Signed and sealed. Red born and bred 2025 🤝🔴 pic.twitter.com/7d8fLMv8Hc — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) July 30, 2021

"Je suis honoré d'avoir l'opportunité et d'avoir la confiance du club pour une prolongation, donc c'était une évidence pour moi", a déclaré Alexander-Arnold à Liverpoolfc.com. "L'état dans lequel se trouve le club et où j'en suis dans ma carrière est toujours une bonne option pour moi. Prolonger et m'assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis comblé. C'est le seul club que j'aie jamais vraiment connu, donc prolonger pour être ici plus longtemps est incroyable pour moi et ma famille".

"C'est un moment de fierté pour moi en s'engageant dans un nouveau bail. Comme je l'ai déjà dit, recevoir la confiance du club et du personnel est un sentiment incroyable. Je pense que j'ai accompli tellement de choses, j'ai réalisé tellement de rêves et d'objectifs et que je n'aurais jamais pensé pouvoir réussir. Je vis le rêve tous les jours vraiment", a-t-il poursuivi.

Le défenseur de 22 ans a fait ses débuts en équipe première lors d'un match de Coupe Carabao contre Tottenham et est devenu un élément régulier de l'équipe de Klopp au cours des années qui ont suivi. Après avoir émergé comme l'un des meilleurs arrières latéraux offensifs du football mondial, Alexander-Arnold a participé aux sacres en Premier League, en Ligue des champions, à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et à la Super Coupe de l'UEFA tout en décrochant une nomination pour le Ballon d'Or 2019.

Sur le plan international, Alexander-Arnold a honoré 13 sélections en Angleterre et devait faire partie de l'équipe de Gareth Southgate pour l'Euro cet été avant d'être écarté en raison d'une blessure.