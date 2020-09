Alexander-Arnold meilleur jeune joueur de Premier League

Le joueur de 21 ans a établi un record en Premier League concernant le nombre de passes décisives pour un défenseur lors de la saison 2019-2020.

L'arrière droit de , Trent Alexander-Arnold, a été nommé jeune joueur de l'année en . Alexander-Arnold a battu une foule de candidats sérieux pour le prix, y compris le duo de , Marcus Rashford et Mason Greenwood; Tammy Abraham et Mason Mount de ainsi que Bukayo Saka, jeune ailier d' . Les nominés pour le prix devaient avoir 21 ans ou moins au 1er juillet 2019.

Alexander-Arnold a joué un rôle essentiel dans le titre de Premier League de Liverpool en 2019-2020, faisant l'ensemble des 38 matches en championnat et totalisant quatre buts et 13 passes décisives. Le défenseur de 21 ans faisait également partie des 12 clean sheets alors que l'équipe de Jürgen Klopp a mis fin à ses 30 ans d'attente pour remporter le titre de Premier League. Alexander-Arnold a battu le record de tous les temps de la Premier League concernant le nombre de passes décisives en une saison pour un défenseur, une marque qu'il avait établie la saison précédente avec 12.

Le prix remporté ce mardi s'ajoutait au jeune joueur de la saison de la Premier League, qu'Alexander-Arnold a remporté le mois dernier pour compléter une série de prix récompensant ses prestations. Les 13 passes décisives d'Alexander-Arnold en 2019-20 lui ont permis de terminer deuxième meilleur passeur du championnat derrière les 20 caviars de Kevin De Bruyne, la star belge de remportant le prix du joueur de l'année élu par joueurs.

Alexander-Arnold a fait sa percée à Liverpool en 2016-17 et a disputé 93 matches en Premier League pour l'équipe du Merseyside. En plus de la couronne de Premier League, il a remporté la , la Super Coupe de l'UEFA et la avec les hommes de Jürgen Klopp.