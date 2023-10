Albert Riera débarque à Bordeaux !

Le jeune entraineur espagnol Albert Riera est en passe d’être intronisé en tant que nouveau coach des Girondins de Bordeaux.

Seulement 13e au classement de la Ligue 2, Bordeaux a fait le choix de changer d’entraineur. Exit David Guion, le coach aquitain a fait appel à un technicien étranger, en la personne d’Albert Riera.

Riera de retour à Bordeaux, 18 ans après

Selon l’expert en transferts, Fabrizio Romano, il ne fait plus aucun doute que le jeune technicien espagnol va être intronisé du côté du Matmut Atlantique. Contacté par les responsables du FCGB, il a immédiatement accepté la mission.

Riera est un ancien de la maison bordelaise. Il y a joué entre 2003 et 2005. C’était avant qu’il ne prenne la direction de la Premier League et se distingue sous les couleurs de Manchester City et Liverpool.

L'article continue ci-dessous

Agé de 41 ans, Riera n’est pas libre. Il est lié à la formation slovène de NK Celje. Pour le récupérer, Bordeaux va donc devoir payer une indemnité et celle-ci serait évaluée entre 250000€ et 500000€.

Riera qui s’engagerait pour une durée de deux ans, plus une autre en option, serait attendu dès ce mardi en Gironde.

Pour ce qui est du staff, RMC Spirt révèle que Josep Pascual et Denis Zanko devraient quitter le club également. André Montero devrait lui rester, tandis que Guillerme Gomes devrait conserver son rôle de préparateur physique.