Alaves-Real Madrid 1-2, le Real met la pression sur le Barça

Le Real Madrid se rendait à Alaves ce samedi avec comme enjeu la première place provisoire de la Liga.

Sous une pluie dense et ininterrompue et face à une coriace équipe d'Alaves, le a livré un match sérieux et opiniâtre pour l'emporter et mettre la pression sur le Barça.

Le Real prendra l'avantage dans ce match très disputé à la 52e minute quand, sur un coup franc de Kroos légèrement excentré sur la droite, Sergio Ramos monte plus haut que tout le monde pour dévier victorieusement la course du ballon. 1-0, le Real mène mais pas pour longtemps. En effet, à la 66e minute, Ramos joue du bras sur Joselu dans la surface et celui-ci s'écroule. Lukas Perez trompe un Alphonse Areola titularisé pour une fois en le prenant à contrepied sur le penalty.

Le Real tient à sa première place provisoire cependant alors que le Barça défie l' pour le choc du weekend en et c'est Dani Carval qui redonnera l'avantage aux merengue à 20 minutes du terme. Un long centre venu de la droite permet au petit Isco de reprendre du crâne et le cuir rebondit sur Pacheco, ensuite sur le poteau pour revenir à Carvajal qui a bien suivi pour le 2-1. Le dernier but du latéral espagnol sous le maillot du Real Madrid remontait au mois d'août 2018.

L'intensité va ensuite baisser au centre du pré et plus rien ne sera marqué malgré une dangereuse succession de corners pour Alaves en fin de rencontre (sur laquelle Areola se sera illustré) et 8 minutes de temps additionnel durant lesquelles Fede Valverde tirait juste à côté. Succès important pour le Real.