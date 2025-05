Al-Nassr est-il meilleur sans Cristiano Ronaldo ?!

Al-Nassr était en pleine forme face à Al-Akhdoud et a démontré sa capacité à performer sans Cristiano Ronaldo en s'imposant largement 9-0.

Al-Nassr poursuit sa lutte pour la troisième place de la Pro League saoudienne cette saison et pour accéder à la Ligue des champions de l'AFC, Al Qadsiyah et Al-Ahli se tenant à deux points. Après sa défaite face à Al-Ittihad, Faris Najd savait que son match serait facile lundi soir face à Al-Akhdoud, 17e. Stefano Pioli a décidé de ne pas compter Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, dans son effectif, et Al-Nassr a facilement remporté la victoire face aux prétendants à la relégation.

L'équipe de Pioli a connu un début de match confortable, faisant tourner la défense adverse face à la ligne défensive d'Al-Akhdoud. Cependant, le premier quart d'heure de jeu ne les a pas vus contester le but de Paulo Vitor. En ouvrant le score à la 16e minute pour Al-Nassr, Ayman Yahya a ouvert le score pour la soirée, permettant à Jhon Duran et Marcelo Brozovic de tripler la mise en un peu plus de 10 minutes. Mané a ensuite inscrit le quatrième but de la soirée sur penalty pour l'équipe de Pioli, suite à une faute de Nawaf Boushal dans la surface juste avant la mi-temps.

Les difficultés d'Al-Akhdoud ont ensuite décuplé quelques minutes après le début de la seconde période, Vitor étant expulsé pour une faute en dernier homme sur Otavio, alors qu'il fonçait sur un ballon perdu. Duran était prêt à démontrer qu'il pouvait jouer dans l'axe en l'absence de Ronaldo, réalisant une finition parfaite en attaque pour inscrire son deuxième but de la soirée et le cinquième pour Al-Nassr. Comme en première mi-temps, un but en amène deux autres, Mané ayant réalisé son triplé en six minutes, portant le total de Faris Najd à sept. Le Sénégalais a ensuite inscrit son quatrième but de la soirée, donnant ainsi une avance confortable à l'équipe de Pioli (8-0), avant que Mohammed Maran ne marque un penalty dans le temps additionnel. Ce résultat marque la plus large victoire de Nassr dans son histoire.

Mané a remonté le temps lundi soir en inscrivant son premier triplé en Pro League saoudienne et en terminant la rencontre avec quatre buts. Le Sénégalais a toujours été un peu négligé à Al-Nassr depuis son arrivée, Ronaldo étant sous les projecteurs, mais il a montré qu'il pouvait mener l'attaque seul en cas de besoin. La légende de Liverpool a porté son total de buts en SPL à 13 grâce à son quadruplé.

Ronaldo n'a pas joué lors de la victoire éclatante d'Al-Nassr, et on peut se demander ce qui se passe dans la tête du capitaine portugais. Premièrement, il a manqué une déroute qui aurait pu lui permettre de concrétiser son rêve de marquer 1 000 buts. Deuxièmement, il pourrait désormais envisager la capacité de Nassr à performer sans lui, surtout compte tenu de l'incertitude persistante entourant sa situation contractuelle.

Al-Nassr abordera ses trois derniers matchs de la saison en Pro League saoudienne, sachant qu'il a les cartes en main pour se qualifier pour la Ligue des champions de l'AFC. Trois victoires lui permettraient de terminer la saison à la troisième place, devant Al Qadsiyah et Al-Ahli.