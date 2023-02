Al-Nassr : ça balance fort sur Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a rejoint l'Arabie saoudite il y a à peine un mois, mais sa présence ne fait pas l'unanimité au sein de son nouveau club, Al Nassr.

Ronaldo a signé à Al Nassr en janvier, un mois après avoir été libéré par Manchester United à la suite d'une interview non autorisée accordée à Piers Morgan, dans laquelle il critiquait le club, la famille Glazer et le manager Erik ten Hag.

Après le contrat de 200 millions d'euros par an de Cristiano Ronaldo, Al Nassr a vu son nombre de fans sur les médias sociaux et sa présence numérique augmenter au point de rivaliser avec les plus grands clubs européens, mais les choses ont été un peu plus lentes à décoller sur le terrain.

Lors de sa première sortie en Arabie saoudite, Ronaldo a marqué deux buts pour l'équipe de saison XI de Riyad contre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, mais depuis qu'il porte les couleurs de son nouveau club, il n'a marqué qu'une seule fois - un penalty à la 93e minute pour arracher un match nul 2-2 à Al Fateh vendredi dernier.

Le coéquipier de Ronaldo à Al Nassr, Luiz Gustavo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2013, pense que les autres équipes haussent leur niveau de jeu face à l'équipe de Rudi Garcia maintenant qu'elles comptent la superstar portugaise parmi leurs rangs.

Ronaldo rend les matchs plus difficiles

"La présence de Ronaldo rend les matchs plus difficiles pour nous", a déclaré le Brésilien à la chaîne de télévision russe RT Arabic. "Chaque équipe cherche à jouer contre lui de la meilleure façon possible, et il motive tout le monde à faire de son mieux contre lui".

Gustavo, sélectionné 41 fois avec le Brésil entre 2011 et 2016, a rejoint Al Nassr sur un transfert gratuit de Fenerbahçe l'été dernier, retrouvant son ancien entraîneur marseillais Garcia. Jusqu'à Ronaldo le plus grand nom du club, il est finalement heureux d'appeler l'ancienne star du Real Madrid un coéquipier.

"Sa présence dans l'équipe donne un grand avantage au groupe parce que nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes capacités qu'il possède, tant techniques que physiques", a-t-il déclaré. "Il a été créé pour relever des défis et les surpasse toujours".