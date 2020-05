Al-Khelaifi étale son coup de cœur pour Cristiano Ronaldo

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a fait part de son admiration envers la star portugaise, Cristiano Ronaldo.

Par le passé, le nom de Cristiano Ronaldo a souvent circulé du côté du Parc des Princes. La rumeur envoyant le génie portugais dans la capitale française s’est tassée depuis, mais elle pourrait vite être ravivée à la lecture des propos tenus par Nasser Al-Khelaifi dans un entretien accordé à Football.

Le président parisien a étalé tout le bien qu’il pense de la star portugaise. Dans des termes très élogieux, il a loué sa passion pour le métier et aussi sa longévité au plus haut niveau : "Année après année, il fait preuve d'une détermination unique, d'une force de caractère hors norme, a confié le dirigeant qatari. Il reste animé par cette envie de s'améliorer chaque jour et il repousse toujours ses limites. J'admire cette volonté implacable, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir."

Si ce n’est pas un appel du pied de la part de l’homme fort des champions de France envers le quintuple Ballon d'Or, alors cela y ressemble fortement. Serait-il prêt à miser aujourd’hui sur CR7 alors que ce dernier est âgé de 35 ans, tandis qu’il s’est gardé de le faire quand le Portugais était en pleine force de l’âge ? Cela parait tout de même peu probable. Les fans du PSG ont cependant le droit de rêver.

« Ibrahimovic a fait avancer les choses à Paris »

Dans le cas où il venait à signer à Paris, Ronaldo sera assurément la plus grande vedette à avoir jamais porté le maillot de l'équipe francilienne. Mais, en attendant, cette distinction honorifique se dispute entre Zlatan Ibrahimovic, Neymar et Kylian Mbappé. A ce sujet, Al-Khelaifi a d’ailleurs appelé à donner sa préférence, en évoquant celui qui l’a le plus marqué depuis qu’il s’est installé à la tête de ce club. Son dévolu s’est porté vers la star suédoise. « En repensant à tous les joueurs qui nous ont rejoint depuis le début de notre ambition avec le PSG, je pourrais quand même mettre en lumière le passage de Zlatan Ibrahimovic pour son caractère, son leadership, son charisme et sa capacité à faire avancer les choses. Il était toujours fiable, et quand la situation l'exigeait, il savait se tenir debout face aux défis du moment », a-t-il lâché.

D’autre part, et pour des raisons différentes, Al-Khelaïfi a accordé une mention spéciale à David Beckham. L’Anglais a marqué les esprits du côté du Parc, même s’il n’y est resté que quelques mois. « Je dois aussi citer David Beckham, a-t-il avoué. Bien qu'il n'ait été au PSG que pendant une courte période, il a eu un effet transformateur sur notre club. Son investissement à l'entraînement, son souci de s'appliquer sur chaque détail de chaque instant, sa détermination à réussir, son goût pour le travail d'équipe et son aura naturelle ont été des atouts extrêmement précieux ».