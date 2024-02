Al-Ittihad : Karim Benzema et Marcelo Gallardo, le clash !

Ça va de mal en pire pour Karim Benzema en Arabie Saoudite. L’attaquant français est allé au clash avec son entraîneur Marcelo Gallardo.

Eloigné des terrains depuis avant la nouvelle année (26 décembre 2023), Karim Benzema, qui était annoncé officiellement de retour dans le groupe d’Al-Ittihad Club en Arabie Saoudite, ne retrouvera pas les terrains de sitôt. L’ancien attaquant du Real Madrid vient d’avoir une conversation houleuse avec son coach, ce qui le fait écarter de nouveau.

Benzema de retour à l’entraînement

Ecarté du groupe du stage d’Al-Ittihad pour la reprise par son nouvel entraîneur Marcelo Gallardo après son voyage à l’Île Maurice, Karim Benzema s’entraînait seul depuis qu’il a rallié l’Arabie Saoudite. Mais l’ancien numéro 9 de la Maison Blanche peut désormais se réjouir. Car il ne devrait pas quitter le club saoudien comme l’avaient tant évoqué les rumeurs, qui l’envoyaient à Lyon, l’Inter Milan ou encore en Angleterre.

Selon les récentes informations du média Arriyadiyah, l’entraîneur d’Al-Ittihad Club, Marcelo Gallardo, avait changé d’avis pour Karim Benzema. L’attaquant français a été réintégré au groupe par son coach, qui dit compter sur le joueur de 36 ans. Visiblement conquis et prêt à passer l’éponge, Gallardo avait alors décidé de conserver Karim Benzema et a exclu deux joueurs étrangers du groupe lors du dernier jour du mercato, notamment Marcelo Grohe et Romarinho.

Benzema écarté de nouveau

Mais les dernières heures, il y a eu du rebondissement dans le dossier de l’attaquant français, qui était annoncé rejouer avec le club saoudien contre Al-Ta’ee en 19e journée de la Saudi Pro League. Malheureusement, le Français était écarté du groupe, qui a joué mercredi (victoire 0-3). Selon les informations de Marca, Karim Benzema est parti au clash avec son coach Marcelo Gallardo, qui lui a demandé après quelques minutes de quitter la séance collective pour poursuivre son travail en solo. Une consigne mal vécue par l’ancien Merengue, qui a refusé d’obtempérer, avant de quitter définitivement la pelouse.

« Lors de la séance de lundi, l’entraîneur argentin, ferme dans sa conviction de ne pas accorder de privilèges et en quête d’équité au sein du vestiaire, a ordonné à l’ancien joueur du Real Madrid de s’entraîner seul après une première partie de travail avec le groupe. Mais Karim Benzema a refusé, s’est énervé… et a rapidement quitté la séance », a indiqué le média espagnol susmentionné.