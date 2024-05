Al-Hilal met 100 euros sur le remplaçant de Neymar

Les champions de la Pro League saoudienne, Al-Hilal, chercheraient à recruter l'attaquant de l'AC Milan, Rafael Leao.

Selon le journal portugais OJogo, les champions d'Arabie saoudite cherchent à faire signer Leao à la demande de l'entraîneur Jorge Jesus, qui aimerait retrouver son compatriote.

L'attaquant de l'AC Milan dispose d'une clause libératoire de 175 millions d'euros (149 millions de livres sterling / 189 millions de dollars), ce qui correspond au prix demandé par les Rossoneri aux parties intéressées. Cependant, le rapport suggère qu'Al-Hilal proposera 100 millions d'euros (85 millions de livres sterling / 108 millions de dollars) comme première offre et que le père de Leao, Antonio, servira d'intermédiaire entre les deux parties. Le superagent portugais Mario Rui, qui a des liens avec la famille royale, pourrait également jouer un rôle majeur dans les discussions avec l'entourage de Leao.

Chelsea et le Paris Saint-Germain sont également intéressés par les services de Leao, mais l'AC Milan n'est pas prêt à négocier et a laissé entendre que son transfert ne serait possible que si la clause libératoire était activée. Cette possibilité n'est réaliste pour aucun des deux clubs, mais le prix pourrait être abordable pour les champions de Pro League saoudienne.