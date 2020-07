Ajroudi rêve de Cristiano Ronaldo et Zidane à Marseille

Dans des propos accordés au Figaro, Mohamed Ayachi Ajroudi en dit plus sur son projet de rachat de l'OM.

Le businessman franco-tunisien se met à rêver d'une superstar comme Cristiano Ronaldo à l' .

"Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du . J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela", a d'abord confi"é l'home d'affaires.

"Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal", a glissé l'homme d'affaires.

Mohamed Ayachi Ajroudi évoque aussi le possible entraîneur si le rachat de l'OM se réalisait. L'homme d'affaires vise très haut :

"Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays? Zinedine Zidane? (Il sourit.) C’est l’avenir qui nous le dira."