Ajax : Winston Bogarde dérape à son tour

Winston Bogarde, qui en est à sa troisième saison en tant qu'entraîneur adjoint de l'Erik ten Hag à l'Ajax, a envoyé des messages indésirables en privé à une femme, qui a qualifié ce comportement de "harcèlement sexuel". Le club néerlandais a procédé à une enquête externe, mais a conclu au final qu'il s'agissait d'une "affaire privée" : Bogarde a donc été autorisé à rester.

Les conclusions de l'agence externe qui s’est occupée de l’investigation sont très claires. Selon les enquêteurs, Bogarde a "activement contribué à un modèle d'interaction destructeur pour le plaignant". Un psychologue a conclu que la femme avait subi de graves dommages psychologiques suite à l'incident. Plus tard, un trouble de stress post-traumatique a également été diagnostiqué chez la victime.

L’Ajax ne sanctionnera pas Bogarde

Fin 2020, la victime a envoyé une plainte écrite à l'Ajax pour "comportement transgressif grave". La plainte a été transmise à Menno Geelen, directeur commercial du club. L'enquête que l'Ajax avait alors lancée a duré six mois. Cela s'explique par la grande quantité d'informations à examiner : des centaines de messages WhatsApp, ainsi que des vidéos et du matériel visuel.

La plaignante ne travaillait pas à l'Ajax, mais est entrée en contact avec l'ancien arrière gauche "en raison de la position de Bogarde à l'Ajax". Les conclusions de l'enquête : Bogarde "a montré peu de respect pendant le contact et est devenu agressif verbalement après un certain temps". L'ancien international a "ignoré les objections et les contestations" de la femme.

L'article continue ci-dessous

Pour l'Ajax, cependant, l'affaire n'était "pas liée à la fonction", et Bogarde a donc été autorisé à rester en poste.

L'assistant de Ten Hag connait des ennuis qui sont comparables à ceux vécus Marc Overmars, le directeur du football, qui a récemment quitté le club en raison d'un comportement sexuellement excessif. Le conseil de surveillance et le reste de la direction de l'Ajax étaient également au courant de l'affaire : le directeur général Edwin van der Sar et la directrice financière Susan Lenderink.