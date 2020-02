Ajax, Ten Hag confirme l'accord avec Chelsea pour Ziyech

L'international marocain va prendre la direction de Stamford Bridge. Son entraîneur l'a confirmé et est heureux de l'avoir conservé aussi longtemps.

L'entraîneur de l' Amsterdam, Erik ten Hag, a pratiquement confirmé le transfert potentiel de Hakim Ziyech à , admettant qu'il était surpris que le club ait pu garder l'attaquant aussi longtemps qu'ils l'ont fait. Chelsea est sur le point de conclure un accord autour d'une valeur de 45 millions d'euros pour signer l'ailier marocain dès l'ouverture du prochain mercato estival. Goal peut également confirmer que les Blues ont tenté de signer le Ziyech en janvier, mais ont été informés par l'Ajax qu'un transfert en fin de saison était l'option favorisée par le club néerlandais.

Si les deux clubs parviennent à un accord, Hakim Ziyech deviendrait la première recrue de l'ère Frank Lampard. Depuis que l'ancien milieu de terrain a pris la direction des Blues, aucun joueur n'a été recruté et pour cause, Chelsea était interdit de recrutement l'été dernier et n'a pas trouvé chaussure à son pied cet hiver. Et Erik Ten Hag a quasiment confirmé que les pourparlers se déroulent sans heurts mercredi tout en révélant également que c'est une décision attendue depuis un certain temps.

Ziyech confirme saison après saison

L'article continue ci-dessous

"Hakim Ziyech à Chelsea ? Un transfert allait arriver, nous nous attendions à ce qu'il se produise. Et en fait, je m'y attendais déjà un ou deux ans plus tôt. Et à chaque fois: "Wow, il est resté à nouveau". Nous sommes simplement heureux de l'avoir encore jusqu'à la fin de la saison", a confessé l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam à Fox Sports. Ziyech a marqué 48 buts tout en fournissant 82 passes décisives en 159 matchs pour l'Ajax depuis son transfert en provenance du FC Twente en 2016.

Plus d'équipes

Après le magnifique parcours de l'Ajax Amsterdam jusqu'en demi-finale de la la saison dernière, Ziyech était l'une des nombreuses stars qui devaient quitter le club l'été dernier. Au final, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt ont été vendus respectivement à Barcelone et à la pour des sommes importantes dans la foulée de leur très belle campagne européenne. De son côté, le Marocain est resté à l'Ajax.

Cette saison, Ziyech et Ajax sont assis au sommet de l' , le Marocain ayant déjà marqué six buts et délivré 12 passes décisives en 18 matches de championnat. Même si le club néerlandais a perdu ses deux pépites lors de l'été, grâce aux performances de Ziyech et d'autres cadres, l'Ajax a réussi à confirmer sur le plan européen et national qu'il va encore falloir compter sur eux cette saison, malgré une élimination en Ligue des champions lors de la dernière journée de la phase de poules. Du haut de ses 26 ans, Hakim Ziyech est plus proche que jamais de faire le grand saut.