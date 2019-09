Ajax-Lille : le LOSC réagit suite aux incidents avant le match

Une centaine de supporters de Lille auraient été arrêtés par la police néerlandaise. Le LOSC a réagi à ces incidents.

Une centaine de supporters du LOSC auraient été arrêtés par la police néerlandaise suite à des échauffourées mineures aux abords de la Johan Cruyff Arena, ce mardi, avant le match entre l'Ajax et Lille.

"Le LOSC a été informé par les autorités néerlandaises de l’arrestation de plusieurs dizaines d’individus pour des troubles de l’ordre public, notamment l’utilisation d’engins pyrotechniques et des dégradations matérielles", a réagi le club nordiste dans un communiqué officiel.

"Le LOSC a toujours condamné et lutté contre ces comportements qui ne correspondent ni à l’éthique du football ni à celle du club. Ainsi, si certains individus ont été de manière avérée les auteurs d’actes répréhensibles, alors ils seront sanctionnés, sans que ces agissements puissent être imputés à la très grande majorité de la délégation lilloise qui a parfaitement respecté les consignes d’accueil et de sécurité. Le LOSC invite désormais ses supporters à se rendre au stade dans l’ambiance la plus conviviale et respectueuse qui soit, afin de tenir leur rôle qui est d’encourager l’équipe 90 minutes durant avec un engagement total et un état d’esprit exemplaire".