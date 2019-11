Ajax - Erik Ten Hag : "On a joué magnifiquement"

Satisfait du jeu proposé par son équipe face à Chelsea, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam regrette toutefois d'avoir été rejoint par les Blues.

Considérée comme une équipe très joueuse, l' Amsterdam est capable de faire passer des sueurs froides à n'importe quelle défense d'Europe en Ligue des Champions. Revers de la médaille, la formation hollandaise est parfois la première victime de son allant offensif, comme cela a encore été le cas mardi soir face aux Blues de , à Londres. En effet, l'Ajax menait 1-4 face aux hommes de Frank Lampard, avant de voir les locaux revenir au score (4-4). Déception.

En conférence de presse d'après-match, Erik Ten Hag, l'entraîneur des Néerlandais, ne cachait pas sa frustration, lui qui regrettait surtout la mauvaise opération comptable. "Je suis très déçu, pas que pour aujourd'hui, mais aussi pour le match il y a deux semaines (remporté 1-0 par Chelsea). On pourrait avoir pris quatre points sur ces deux matches, on le méritait certainement mais on n'en a qu'un. Certaines décisions qui n'étaient pas entre nos mains nous ont été défavorables. Mais on a joué magnifiquement ce soir, on a dicté le jeu jusqu'à 4-1 et même encore à 4-2", a d'abord analysé le technicien, avant de se montrer plus optimiste.

"Et puis il y a eu ce moment qui a changé le match, avec la faute de Daley Blind, les deux cartons rouges et le deuxième penalty... Mais je reste positif, on est encore en tête de la poule et on a notre destin entre nos mains. Avec la forme qu'on affiche, vous comprendrez que je reste positif. Il nous reste deux matches, à nous d'aller les chercher", a ainsi ajouté Erik Ten Hag, un temps courtisé par les plus grands clubs suite au parcours de l'Ajax en Ligue des Champions la saison dernière.

Si un match nul à Chelsea demeure un bon résultat, l'Ajax Amsterdam a manqué de frapper un grand coup au classement du groupe H mardi soir. Première avec 7 points au compteur, la formation hollandaise est à égalité de points avec Chelsea et Valence. En cas de succès, elle aurait pris ses distances.