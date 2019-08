Ajax Amsterdam, Ziyech : "Si le Bayern Munich me voulait, ils auraient dû bouger plus vite"

La star marocaine a déclaré qu'il avait déjà décidé de rester à Amsterdam lorsque le champion d'Allemagne s'est lancé dans la course pour lui.

Hakim Ziyech a juré fidélité à l' Amsterdam. Il y a quelques jours, l'international marocain a surpris tout le monde en prolongeant son contrat avec le champion des jusqu'en juin 2022, ajoutant une saison de plus à son bail. Fortement courtisé par le , l'ailier de l'Ajax Amsterdam, qui disposait d'un bon de sortie cet été, ne voulait partir que dans un club bien supérieur à celui dans lequel il évolue actuellement.

Mais le milieu de terrain de l'Ajax, Hakim Ziyech, a révélé qu'il aurait pu rejoindre le cet été dans un transfert mais le club allemand a manifesté son intérêt trop tard. L'international marocain a été l'un des joueurs les plus remarquables de l'Ajax, qui a remporté un doublé national la saison dernière, tout en atteignant les demi-finales de la . Le joueur de 26 ans a inscrit 21 buts en 49 apparitions dans toutes les compétitions, impressionnant par son superbe éventail de passes et son habileté en possession de balle.

Dans une interview accordée à la publication néerlandaise AD, Hakim Ziyech a expliqué pourquoi il a refusé le Bayern Munich : "J'aime vraiment jouer pour l'Ajax Amsterdam. Cela fait du bien de débuter ma quatrième saison ici. Je suis sûr que le FC Séville est un bon club, mais j'ai toujours dit que tout devait être parfait si je devais partir. Séville ne m'a pas donné ce sentiment, alors j'ai préféré rester à l'Ajax Amsterdam. J'aurais pu attendre le Bayern Munich, oui".

"Mais c'était le bon moment pour clarifier ma situation, à la fois pour l'Ajax et pour moi. Si un club me voulait, il aurait pu agir plus vite. Je pense que tout le monde a vu ce que nous avons fait avec l'Ajax et quel a été mon rôle dans ce succès. Un transfert n'a jamais été pour moi le saint Graal. Si le bon club ne se présente pas, alors qu'il en soit ainsi. J'ai signé un nouveau contrat et je resterai certainement à l'Ajax cette saison ", a conclu l'international marocain.

Hakim Ziyech est ambitieux pour cette nouvelle saison : "Nous avons une belle équipe, l'ambiance est excellente et je tiens à prouver que le succès de la saison dernière n'a pas été un hasard. Je suis heureux ici. L'argent n'est pas vraiment un problème pour moi. J'aime le football et j'ai la meilleure expérience de football ici. Attaque en possession de balle et presser sans le ballon. Je me suis développé dans les deux domaines du jeu et j'apprécie les deux. Cela fait ressortir le meilleur de moi. Chaque joueur devrait prendre ses propres décisions ".