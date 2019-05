Ajax Amsterdam - Ten Hag : "Je ne songe pas à partir pour le moment"

Courtisé par le Bayern et le FC Barcelone, le technicien néerlandais Erik Ten Hag a déclaré qu'il ne songeait pas à quitter l'Ajax Amsterdam cet été.

Auteur d'un parcours incroyable cette saison en Ligue des Champions (éliminé en demi-finale face à après avoir battu le et la ), l'entraineur de l' Amsterdam, Erik Ten Hag, est courtisé dans plusieurs grands clubs européens, notamment au et au , club où il a entraîné la réserve entre 2013 et 2015.

"Etre associé à des clubs comme , Barcelone et Bayern, c'est bien", a déclaré le technicien de 49 ans en conférence de presse.

Toujours sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2020, Ten Hag pourrait pourtant bien rester au sein du club rouge et blanc, où il se sent à l'aise : "Je suis sous contrat avec l'Ajax. (...) Je me sens bien ici et je travaille actuellement pour l'avenir du club. Je ne songe pas à partir pour le moment."

Des propos confirmés par Bild, qui annonce que le manager ne rejoindra pas le Bayern et restera bien sur le banc de l'Ajax lors de la saison prochaine.

Our story today: Erik ten Hag will not leave @AFCAjax in summer to join @FCBayern. The coach will stay for the next saison @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) May 15, 2019

Mais le technicien pourrait revenir sur sa décison si l'Ajax, déjà privé de Frenkie De Jong pré-transféré au Barça la saison prochaine pour environ 80 millions d'euros, continue de perdre des membres de son effectif au cours de l'été.

Mais pour le moment, Erik Ten Hag doit encore terminer la saison et assurer à l'Ajax de remporter son 34ème titre de champion des ce mercredi, sur la pelouse de De Graafschap (19h30).