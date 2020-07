Aguero manquera le choc contre le Real Madrid

Opéré le mois dernier, l'attaquant argentin ne sera pas disponible pour participer au choc de City contre le Real en 8es de C1.

L'attaquant de , Sergio Aguero, ne se remettra pas à temps de sa blessure au genou pour affronter le en , a confirmé Pep Guardiola.

Aguero a subi un coup au ménisque du genou lors de la victoire contre le mois dernier et a été opéré par le chirurgien préféré de Guardiola, le Dr Ramon Cugat. Une période de récupération de quatre à six semaines a été décrétée et semblait placer Aguero en lice pour le match retour de C1 contre le Real Madrid. Mais, à en croire les propos tenus par le manager des Sky Blues ce vendredi, l'international albiceleste sera bien out. "Je vous ai dit plusieurs fois non", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse à propos d'un retour d'Aguero face aux Merengue.

Vainqueurs 2-1 à l'aller à Bernabeu, les Citizens sont bien partis pour se qualifier. Toutefois, leur entraineur reste prudent, surtout au vu de la forme qu'affiche en ce moment le géant espagnol. "Nous jouons contre le Real Madrid", a-t-il rappelé. "Si nous pensons à la prochaine étape, les rois de cette compétition, le Real Madrid, nous mettront à l'écart. Il n'y a pas une personne qui connaisse le Real Madrid mieux que moi, son potentiel et son histoire, et nous devons jouer ce match."

Plus d'équipes

Guardiola a conclu en indiquant qu'il ne pensait pas encore à la C1. Son esprit est tourné vers les rencontres domestiques prévues d'ici le choc contre le leader de la . "J'ai vu le tirage peut-être deux ou trois heures après qu'il a été effectué. Je pense surtout au match contre samedi et je continue de me préparer pour [en demi-finale de la ]. Après cela, nous avons deux matchs et une finale potentielle [FA Cup] à préparer avant le Real Madrid. C'est tout ce que j'ai en tête."