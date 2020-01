Aguero confirme son statut de légende de la Premier League

L'attaquant de Manchester City est devenu le buteur étranger le plus prolifique et le joueur avec le plus de coup du chapeau en Premier League.

Sergio Aguero a officiellement confirmé ce qui était connu depuis longtemps à Villa Park - l'Argentin est le plus grand attaquant étranger à avoir joué en . Avec une frappe vicieuse de son pied droit, il a trompé le gardien d' Orjan Nyland. Avec ce but, l'Argentin égalait le record de 175 buts de Thierry Henry pour un joueur né hors d' . Et à seulement 13 minutes en deuxième mi-temps, il a établi un nouveau record avec un petit dribble et une finition remarquable sur le côté qui n'a donné aucune chance à Nyland.

C'est le genre de but que le brillant attaquant a marqué des dizaines de fois pendant son séjour à . Sa vitesse sur une courte distance et son centre de gravité bas, trop pour une défense en difficulté, sa force le retenant et une courte frappe percutante que les gardiens de but ne peuvent pas toucher. L'attaquant aux cheveux argentés s'est précipité sur les milliers de fans de Manchester City qui avaient chanté son nom pendant une grande partie du match pour partager le moment.

Son partenaire à long terme chez les Citizens, David Silva, a rapidement rejoint l'Argentin pour participer aux célébrations et à un accomplissement personnel incroyable. Si souvent, l'Espagnol a délivré les passes décisives pour que ses coéquipiers marquent. C’est Silva qui a réussi la passe pour le deuxième but d'Aguero, dans une victoire 6-1 dévastatrice sur Aston Villa. Silva part dans six mois et Aguero une autre année après cela - et la question est maintenant de savoir jusqu'où il finira dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League. Il est actuellement quatrième, au niveau de Frank Lampard sur 177. Avec son troisième but inscrit tardivement, l'Argentin a également réalisé son 12e coup du chapeau en Premier League - dépassant Alan Shearer.

L'article continue ci-dessous

Il est peu probable qu'il dépasse Shearer dans le classement des meilleurs buteurs de la Premier League, mais Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187) sont tous les deux à une distance raisonnable de l'Argentin. Aucun n'a un meilleur ratio que l'Argentin, qui a dépassé le record d'Henry en 255 matches, trois de moins que Henry a joué dans sa célèbre carrière à . Le bilan d'Aguero est la preuve de son statut de phénomène.

Pendant huit saisons et demie, le joueur de 31 ans a été l'attaquant exceptionnel à surveiller en Angleterre, marquant plus de 20 buts à chaque campagne et aidant Manchester City à décrocher quatre titres de champion. Personne ne parierait contre le numéro neuf face au but. Malgré des blessures qui l’ont gravement touché ce trimestre, Aguero est à nouveau en lice pour le Soulier d’or à la fin de la saison, ses 13 buts lui laissant à présent à quatre unités derrière Jamie Vardy de Leicester. En termes ratio de buts par minute, l'ancien international anglais marque en moyenne un but toutes les 106 minutes. Aguero a trouvé le filet toutes les 73 minutes.

Cette régularité mortelle est la raison pour laquelle il a été le plus grand attaquant de la décennie précédente, terminant avec plus de buts que quiconque. Sergio Aguero pourrait vraisemblablement dépasser Cole et ses 187 buts avant la fin de la saison et Rooney et ses 208 lors de sa dernière année de contrat à Manchester City, ne laissant que Shearer devant lui. Le joueur de 31 ans était déjà le meilleur buteur de Manchester City - il a atteint ce record il y a plus de deux ans. Il restera dans les mémoires pour le plus grand moment de l'histoire de la Premier League lorsqu'il a permis à Manchester City de remporter le premier titre avec un but lors de la dernière action du match contre QPR en 2012. Son héritage est que si un scénario similaire devait se produire, Aguero serait toujours l'attaquant que vous souhaitez avoir.