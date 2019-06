Affaire Sala - Un homme arrêté suspecté d'homicide involontaire

L'enquête sur la mort d'Emiliano Sala se poursuit. Un homme britannique a été arrêté, accusé d'homicide involontaire.

La police du Dorset a confirmé ce mercredi l'arrestation d'un homme suspecté d'homicide involontaire dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Emiliano Sala et de son pilote, David Ibbotson. Un Britannique de 64 ans originaire du North Yorkshire a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir eu un rôle dans le tragique accident d'avion survenu en janvier dernier.

L'attaquant argentin, qui s'apprêtait à quitter pour s'engager avec Cardiff, se trouvait à bord d'un Piper Malibu à destination de Cardiff lorsque l'appareil s'est crashé. Son corps avait été repêché quelques semaines plus tard dans la Manche et les investigations sur la cause de l'accident se sont poursuivies depuis lors.

L'inspecteur Simon Huxter, de la police du Dorset en charge de l'affaire a précisé : "Nous avons mené une vaste enquête sur les circonstances de la mort de M. Sala et continuons de travailler avec des partenaires comme l'Autorité de l'Aviation Civile. Nous devons déterminer s'il y a la moindre preuve de criminalité. Nous avons arrêté aujourd'hui un homme de 64 ans origianire du North Yorkshire, soupçonné d'homicide involontaire par un acte illicite.

"Il a été relâché de sa garde à vue et placé sous investigation. Ce sujet fait toujours l'objet d'une enquête et je demanderai aux médias et au public d'éviter les spéculations, ce qui pourrait causer davantage de stress pour la famille et gêner l'enquête. Nous ne donnerons pas d'information supplémentaire concernant l'identité du suspect qui a été arrêté à moins que la personne ne soit ammenée à comparaître devant un tribunal."

Cet homme n'est pas le premier à avoir été arrêté dans le cadre de cette enquête puisque Sherry Bray, 48 ans, et Christopher Ashford, 62 ans, ont tous deux été placés en garde à vue pour avoir fait fuiter des photos du corps. Ils comparaîtront le 10 juillet prochain, Mme Bray étant accusée de trois chefs d'accusation : utilisation abusive d'ordinateur, de perversion de la justice et d'envoi d'un message indécent et offensant, et M. Ashford de six chefs d'accusation d'utilisation abusive d'ordinateur.