Affaire Sala, Cardiff veut couler Nantes

Cardiff City exigerait que Nantes lui verse 104 millions de livres sterling en compensation du décès d'Emiliano Sala dans un accident d'avion en 2019.

Dans le dernier épisode de la longue bataille juridique entre les deux clubs au sujet de la mort tragique de l'attaquant argentin, L'Equipe rapporte que Cardiff réclame des dommages et intérêts pour la relégation de la Premier League qu'il a subie par la suite. Cardiff avait conclu un accord de 15 millions de livres pour recruter Sala auprès du club français, mais l'avion Piper Malibu qui transportait Sala au Pays de Galles s'est écrasé au large d'Aurigny, dans les îles Anglo-Normandes.

L'Equipe indique que Cardiff veut présenter la facture de 104 millions de livres sterling devant le tribunal de commerce de Nantes, le chiffre étant basé sur une analyse de données qui indique que le club avait 54,2 % de chances d'éviter la relégation avec Sala.

Cardiff réclame une fortune à Nantes

Le club a fait appel aux services d'Analytics FC, qui a calculé le nombre de buts et de points que le club aurait pu gagner si Sala avait joué avec lui pendant la deuxième moitié de la saison. Maurice Nussenbaum, un expert juridique et financier français engagé dans l'affaire par Cardiff, estime que la perte financière s'élève à environ 104 millions de livres sterling.

Nantes a déposé une demande reconventionnelle, que L'Equipe qualifie de "préjudice moral", et exige que Cardiff soit condamné à une amende. Le Cardiff de Neil Warnock a été relégué en 2019 après avoir terminé à l'avant-dernière place de la Premier League, à deux points de la sécurité.

Une affaire tentaculaire

Bien que l'on ne sache pas avec certitude si les buts de Sala auraient permis à Cardiff de se maintenir, il marquait en moyenne un but tous les trois matchs pour Nantes et on s'attendait à ce qu'il soit performant en Premier League. Cardiff a d'abord fait valoir à la FIFA que Sala n'était pas enregistré comme son joueur au moment de l'accident d'avion et qu'il n'était donc pas responsable de l'indemnité de transfert de 15 millions de livres sterling. Cependant, la FIFA a estimé que le transfert avait été effectué et a imposé un embargo sur les transferts aux Bluebirds pour défaut de paiement.

Cet embargo n'a été levé qu'en janvier, après que le propriétaire Vincent Tan a versé l'intégralité de la somme à Nantes en juillet dernier, Cardiff ayant échoué dans ses tentatives de faire annuler la décision de la FIFA par le Tribunal arbitral du sport. Le club gallois espère maintenant recouvrer ses pertes - voire plus - en poursuivant l'affaire devant le système judiciaire français.