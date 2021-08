Affaire Messi, Stoichkov accuse Laporta

Joan Laporta aurait-il menti dans le dossier Leo Messi ? C'est l'opinion d'une ancienne star du Barça.

L'ancienne star de Barcelone Hristo Stoichkov a accusé le président du FC Barcelone Joan Laporta d'avoir menti pendant la saga Lionel Messi.

Messi est désormais officiellement un joueur du PSG, ayant été autorisé à quitter Barcelone à la fin de son contrat en juillet.

La superstar argentine avait conclu un accord pour retourner au Barça il y a plus de trois semaines, mais il a été informé au dernier moment que les géants catalans n'étaient plus disposés à le prolonger afin de ne pas hypothéquer leurs droits télévisés dans le cadre de l'accord de la Liga avec le fonds d'investissement CVC.

Le FC Barcelone, et en particulier le président Laporta, ont été critiqués pour leur décision, et l'ancien attaquant Hristo Stoichkov, qui a fait plus de 200 apparitions pour le club en deux périodes, remportant cinq titres de Liga, une Coupe d'Europe et un Ballon d'Or, a rejoint les mécontents.

Et bien qu'il n'ait pas nommé spécifiquement Laporta, il était assez clair sur qui il visait.

Stoichkov a été touché par le départ Messi, comme il l'a confié dans une interview avec TUDN : "Je le vois maintenant, avec cette image, avec un autre maillot, c'est différent.

« Je trouve étrange que les gens aient promis, que les gens aient joué sur son cœur… ‘Je vais rendre cela possible, ‘Je veux’, ‘Je le veux’. Mais à la fin le mensonge est devenu très grand ».

« C'est très étrange, cette image. C'est difficile, mais la vie est comme ça. Où qu'il aille, je le respecterai toujours pour tout ce qu'il a fait pour Barcelone, tout ce qu'il a fait pour le peuple, pour mes enfants. J'ai eu beaucoup de chance de le voir. C'est difficile", s'est ému l'ancienne vedette du Barça.