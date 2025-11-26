Affaire Hakimi : comment le Real a failli jouer un sale tour au PSG

Mais tout a basculé après le départ de Kylian Mbappé, qui a libéré une masse salariale considérable au PSG, poussant la star marocaine à un revirement spectaculaire et à signer une prolongation de contrat à long terme avec Paris.

Après avoir passé des années au centre de formation du Real Madrid, Hakimi a quitté le club en 2020 pour rejoindre l'Inter après un prêt concluant au Borussia Dortmund. Depuis, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde, avant de rejoindre le PSG et de contribuer à la victoire du club parisien en Ligue des Champions la saison dernière. Naturellement, le Real Madrid souhaitait faire revenir la star marocaine, qui compte 17 apparitions en équipe première chez les Merengues, au Santiago Bernabéu, et avec un contrat expirant en 2026, les espoirs de le convaincre de revenir ont été un temps grands.

À l'époque, les négociations entre Hakimi et le PSG pour une prolongation de contrat étaient au point mort, et le Real Madrid l'avait informé en privé, des années auparavant, que s'il arrivait au terme de son contrat avec le PSG et devenait libre en 2026, les portes du Bernabéu lui seraient grandes ouvertes. Les relations entre le Real Madrid et le PSG étant tendues, un retour sans indemnité de transfert était perçu comme la seule option viable. Cette possibilité a radicalement changé après le départ de Mbappé, le PSG disposant soudainement d'une marge de manœuvre financière considérable. Ce fut le tournant qui a fait dérailler les plans du Real Madrid, selon AS.

Le PSG change de stratégie et fait à Hakimi une offre que le Real Madrid ne pouvait égaler.

L'avenir du Marocain semblait incertain jusqu'à ce que le géant de la Ligue 1 agisse avec détermination. Le départ de Mbappé a libéré une masse salariale importante, permettant au PSG de formuler une offre que le Real Madrid ne pouvait tout simplement pas égaler. Cette offre, renforcée par le projet sportif de Luis Campos et l'influence de Luis Enrique dans le vestiaire, a convaincu Hakimi de repenser son avenir et de signer un contrat à long terme en février dernier.

Pour le PSG, conserver l'un des meilleurs latéraux droits au monde était devenu un élément essentiel de sa reconstruction après le départ de Mbappé. Hakimi, déjà parfaitement intégré à l'effectif parisien et à la vision à long terme du club, a privilégié la stabilité à Paris plutôt que les sentiments à Madrid.