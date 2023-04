Affaire Galtier-Fournier : Anéanti, menacé et sous protection... la difficile journée de l'entraîneur du PSG

Harcelé sur son téléphone portable après des accusations de propos racistes, le technicien parisien a vécu une des pires journées de sa carrière.

Les traits tirés, la mine fatiguée. Depuis plusieurs semaines, les apparitions médiatiques mettent en lumière un Christophe Galtier usé par la difficile période sportive traversée par le PSG et ses 8 défaites lors des 19 matchs disputés depuis la reprise. Hormis une sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi, après la victoire contre l’OM (3-0, le 26 février), le technicien parisien est seul en première ligne.





Ce mercredi matin, quelques heures après les révélations d’un mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur du football de Nice à Dave Brailsford, directeur exécutif d’Ineos, le réveil est difficile. La veille pourtant, au moment des révélations faîtes par RMC et le journaliste indépendant Romain Molina, Galtier et son entourage ne s'attendaient pas à une telle déferlante.

L’ancien coach de Lille et de Nice qui a conservé le même numéro de téléphone depuis des années a reçu des milliers de messages d’insultes après la divulgation de ses coordonnées sur les réseaux sociaux. Aussi bien sur son répondeur que par SMS. Dans cette déferlante, quelques mots de soutiens affleurent aussi pour tenter de remonter le moral du technicien. Par précaution et après la réception de nombreuses menaces, une protection privée est aussi mise à sa disposition.

Il prépare sa défense

Au camp des Loges, il est décrit par certains comme surjouant la tranquillité et par d’autres comme abattu. Les révélations ne sont, elles, pas au cœur des discussions entre les joueurs, même si certains d’entre eux viennent prendre des informations auprès de membres du club. Elles s’invitent tout de même dans les échanges entre les membres du staff au déjeuner.





Après la séance d’entraînement matinale, l’entraîneur du PSG prépare ensuite sa défense et multiplie les échanges avec son avocat Maître Olivier Martin, basé à Lyon. Quelques heures plus tard, s'ensuit un communiqué délivré à l’AFP. « Christophe Galtier a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre », est-il expliqué.





« Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat (...) pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables »

Des révélations qu’il considère comme gratuites

Malgré cette première réplique, qui en appellera sûrement d’autres, Galtier apparaît touché et anéanti par des révélations qu’il considère comme gratuites et dont le timing interroge après un match à Nice, où une banderole insultante envers sa mère a pu apparaître dans le stade sans que la direction de l’OGCN ne trouve rien à redire. On imagine d’ailleurs mal qu’elle n'ait pas été checkée, comme cela se fait dans beaucoup d’autres clubs.





Parmi ses proches, on ne croit pas au hasard et on pense clairement que cette opération est téléguidée par Julien Fournier, malgré le démenti de ce dernier fait à nos confrères de Nice-Matin. Pour assurer sa défense, dans son entourage, on affirme d’ailleurs qu’il n’a jamais été question de recruter des joueurs en fonction de leur origine ou de leur confession religieuse.





A Saint-Etienne, par exemple, on rappelle même qu’il avait demandé à ce qu’un espace soit mis en place pour permettre aux joueurs musulmans, comme Faouzi Ghoulam, de pouvoir prier. Plusieurs joueurs comme Burak Yilmaz ou José Fonte sont d’ailleurs montés au créneau pour prendre la défense de Christophe Galtier. Il en faudra plus pour le sortir de la tourmente.