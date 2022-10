Adversaires possibles pour les Bleus, chaine TV, Streaming… Tout sur le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024

L’équipe de France sera fixée dimanche concernant les adversaires qu’elle affrontera en qualifications pour le prochain Euro.

Après la Coupe du Monde au Qatar, prévue cet hiver, l’équipe de France va se tourner vers une autre échéance, à savoir les éliminatoires de l’Euro. Les qualifications ne sont prévues qu’en printemps 2023, mais le tirage au sort se tiendra dès ce dimanche.

Lors du dernier Euro, les Tricolores s’étaient fait sortir dès le cap des 8es de finale. Ils avaient été éliminés par la Suisse à l’issue de l’épreuve des tirs au but. L’Euro reste la seule compétition que Didier Deschamps n’a pas encore réussi à remporter comme sélectionneur.

Sur qui la France peut tomber en éliminatoires de l’Euro ?

S’étant loupée lors du dernier rassemblement, avec une défaite fâcheuse concédée contre le Danemark, la France ne sera pas tête de série lors du tirage au sort. Elle risque donc de tomber sur du très lourd.

Les 10 meilleures nations au classement UEFA sont tous susceptibles de l’affronter, parmi lesquels les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. Même si les deux premiers verront l’Allemagne, il vaudrait mieux ne pas se coltiner ces cadors.

En revanche, les Bleus sont certains d’éviter l’Angleterre de Gareth Southgate. Ce n’est pas plus mal vu que les Three Lions sont vice-champions d’Europe. La Serbie et le Pays de Galles, présents au Qatar cet hiver, figurent également dans le chapeau 2.

Dans le chapeau 3, il vaudra mieux éviter l’Ukraine, voire la Norvège d’Erling Haaland.

Les chapeaux des éliminatoires de l’Euro

Chapeau 1: Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne.

Chapeau 2: France, Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles, Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Écosse, Finlande.

Chapeau 3: Ukraine, Islande, Norvège, Slovénie, Irlande, Albanie, Monténégro, Roumanie, Suède, Arménie.

Chapeau 4: Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan, Luxembourg, Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Îles Féroé, Macédoine du Nord.

Chapeau 5: Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre, Biélorussie, Lituanie, Gibraltar, Estonie, Lettonie, Moldavie, Malte.

Chapeau 6: Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein.

Quand a lieu le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 ?

Le tirage au sort des groupes pour les qualifications de l'Euro 2024 aura lieu le dimanche 9 octobre 2022. Il débutera à 12 heures français.

Sur quelle chaine suivre le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 ?

Le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro sera à suivre en France sur la chaine L’Equipe. La prise d’antenne est prévue pour 11h45.

Il peut être suivi en direct sur le site officiel de l'UEFA.

Exceptions au tirage au sort des qualifications pour l'UEFA Euro 2024

Les exceptions suivantes s'appliquent au tirage au sort :

Ces équipes ne peuvent pas être associées dans le même groupe de qualification pour l'Euro 2024 pour des raisons géopolitiques :

Espagne et Gibraltar

Arménie et Azerbaïdjan

Biélorussie et Ukraine

Kosovo et Bosnie-Herzégovine

Kosovo et Serbie

Restrictions concernant les sites en hiver

Un maximum de deux équipes dont les sites sont considérés comme présentant un risque de conditions hivernales sévères peuvent être dans le même groupe. Ces équipes à risque hivernal élevé/moyen sont :

Bélarus

Estonie

Îles Féroé

Finlande

Islande

Lettonie

Lituanie

Norvège