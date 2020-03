Adil Rami raconte son attente : "Mes enfants me manquent"

Adil Rami a raconté à RMC la vie à Sotchi avec l'épidémie de coronavirus qui rôde.

Peu de temps après son arrivée au FC Sotchi, Adil Rami a constaté l'interuption du championnat russe en raison de l'épidémie de coronavirus. Il évoque son attente au micro de RMC.

Inter Milan, Romelu Lukaku "devient fou" en confinement

"Le championnat a été suspendu, il est à l'arrêt, et je pense personnellement que ça va durer plus longtemps que prévu. De mon côté j'ai écouté les docteurs, j'ai eu la chance de pouvoir anticiper (les mesures de protection, ndlr) parce qu'il n'y a aucun confinement à Sotchi, même si on a eu des consignes du club d'éviter les endroits fréquentés.", aconfié l'ancien marseillais à RMC.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Le petit problème que j'ai, c'est que si actuellement tout le monde est dehors ici, si tout le monde fait sa life, pour rentrer en c'est compliqué, dit-il. J'ai un contrat avec Sotchi, j'ai 34 ans... On ne sait jamais avec un voyage, avec les quarantaines un peu partout, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir pour jouer au foot. Ça reste difficile, mes enfants me manquent, mais je vais attendre, être patient et voir ce qu'il se passe…", a ajouté le défenseur français.