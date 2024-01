Adieu Mbappé, le Real Madrid signe un autre attaquant (Officiel)

Le Real Madrid n’est pas obsédé par la venue de Kylian Mbappé. Le club madrilène vient de signer un autre attaquant pour oublier le Français.

Alors que la réponse de Kylian Mbappé à l’Ultimatum donné par le Real Madrid n’est pas connue jusque-là, le club merengue est déjà tourné sur un autre attaquant qu’il vient officiellement de signer. Le vice-champion espagnol ne penserait plus au Bondynois.

Mbappé au Real Madrid, une question de temps

Comme à chaque mercato, le nom de Kylian Mbappé revient et anime fortement le marché. Avant et depuis l’ouverture du mercato hivernal, le Bondynois fait la Une de la presse sportive internationale. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien Monégasque se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid pour un transfert libre à l’issue de la saison en cours. Une rumeur démentie non seulement pas l’entourage du joueur, mais aussi par le club de la capitale française.

Getty

Mais l’entourage de Mbappé et le club champion de France feraient économie de la vérité. Car à en croire les informations de Sports Zone, Kylian Mbappé aurait bel et bien un accord de principe avec le Real Madrid pour l'été prochain. Toujours selon le média, le capitaine de l’Equipe de France aurait laissé une dernière chance au Paris Saint-Germain pour le convaincre avec de nouveaux arguments. La même source renseigne cependant que le club francilien n’aurait plus formulé d’offre concrète à Kylian Mbappé depuis quelques temps.

L'article continue ci-dessous

Le jeune Jérémy De León débarque au Real Madrid

Si la Maison Blanche peine à savoir définitivement la décision du Bondynois, le Real Madrid ne veut pas se faire avoir au dernier moment avec une probable prolongation de Kylian Mbappé. En effet, l’actuel 2e de LaLiga vient de s’offrir le jeune attaquant du CD Castellón, Jeremy De León. L’annonce a été faite, ce mercredi 24 janvier 2024, par le club du joueur.

« Le CD Castellón et le Real Madrid CF ont trouvé un accord pour le transfert de Jeremy De León vers l'équipe madrilène après deux saisons et demie dans l'entité Albinegra. Du CD Castellón, nous souhaitons remercier De León pour le travail effectué. Il a joué des matchs avec Juvenil A, l'équipe réserve, et a fait le saut dans la première équipe lors des dernières étapes de la saison 21-22. Le club lui souhaite bonne chance pour son avenir », indique le club de deuxième division dans son communiqué.

Rappelons que pour le compte de la saison en cours, le joueur de 19 ans a disputé 11 rencontres avec le CD Castellón en championnat. La campagne écoulée, il en avait disputé 30 pour deux réalisations.