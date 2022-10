Adieu Benzema ? Karim évoque déjà la retraite

Le Real Madrid peut être tranquille concernant son Ballon d'Or.

Lundi soir, Karim Benzema a reçu le prix pour une saison incroyable qui lui a permis de remporter la Ligue des champions et la Liga au Santiago Bernabeu.

Après la cérémonie, il a confirmé à Onda Cero qu'il prendrait sa retraite au Real Madrid. "Oui. Il n'y a pas d'alternatives".

Marca a rapporté ses propos, alors qu'on lui demandait combien de temps il pourrait continuer. Le Français ne fait pas de plans au-delà de son contrat actuel.

"J'ai un contrat avec le Real Madrid. Je me sens bien actuellement. Après cela ? Je ne sais pas, car je pense d'année en année. Si je me sens bien, je continuerai dans le football, et si je ne me sens pas bien, nous verrons alors. Mais pour l'instant, j'ai deux ans de contrat avec le Real Madrid."

Cela semble indiquer que son contrat a été prolongé. Bien que l'on s'attende à ce qu'il signe un nouveau contrat, il n'a pas été officiellement annoncé par le club. Benzema semble laisser entendre qu'il a accepté de continuer jusqu'en 2024. Il avait été suggéré qu'il pourrait revenir à Lyon pour les dernières années de sa carrière, une idée maintenant fermement ancrée dans le sol.