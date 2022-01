Adebayor vole au secours d’Aubameyang et charge Arsenal

L'ancien attaquant d'Arsenal Emmanuel Adebayor a critiqué le club londonien pour la manière dont il a géré le cas Pierre-Emerick Aubameyang.

Adebayor a déclaré que les Gunners seraient bien inspirés de pardonner à Aubameyang après l’avoir déjà suffisamment puni. Le Gabonais a été dépossédé de son brassard de capitaine suite à un manquement à la discipline.

Pour Adebayor, « Arsenal n’a jamais su pardonner »

Le Togolais dans un entretien à Sky Sports : « Je sais qu'il traverse beaucoup de choses, parce que c'est comme ça qu’Arsenal le traite. Ils n'ont jamais su pardonner, donc je sais qu'il a traversé beaucoup de choses. C'est un joueur fantastique, je lui souhaite le meilleur - je lui ai déjà envoyé un message de soutien ».

"Nous voulons juste qu'il rebondisse, a poursuivi celui qui a porté le maillot d’Arsenal entre 2006 et 2009. Que cela nous plaise ou non, c'est un frère africain et nous voulons qu'il continue à représenter l'Afrique comme il le faisait avant."

Adebayor est donc resté trois ans au sein du club londonien. Il a ensuite rejoint Manchester City et il est resté célèbre pour avoir traversé tout le terrain afin de célébrer un but contre son ancienne équipe.

A la question de savoir s'il voyait un retournement de situation dans le cas d’Aubameyang, l'ancien messin a indiqué : « Je ne pense pas, c'est ce que je sais parce que ça m'est arrivé aussi. Ce n’était pas la même chose, mais je serais vraiment surpris s’il y a un retour en arrière. Mais c'est un grand joueur donc on va voir comment ça se termine. »

Aubameyang a été récemment approché par le club saoudien d’Al-Hilal en vue d’une pige dans le Golfe. Arsenal était prêt à le laisser partir, mais l’intéressé, lui, s’y est opposé. L’ancien stéphanois reste ambitieux. Il tient à poursuivre sa carrière dans un grand championnat européen.