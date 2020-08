Adebayor : "Le Real Madrid aurait été favori contre Manchester City avec Cristiano Ronaldo"

L'attaquant a déclaré que l'équipe espagnole aurait eu plus de chances de battre son adversaire avec la star portugaise dans ses rangs.

Cristiano Ronaldo aurait fait du le favori dans sa double confrontation face à en malgré le retard pris au match aller, selon Emmanuel Adebayor. Les Merengue ont perdu 2-1 à Santiago Bernabeu lors du match aller des huitièmes de finale la fin du mois de février, le match retour étant reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Le Real Madrid a été impressionnant lorsque la a repris en juin, en remportant 10 rencontres et en faisant match nul lors de son dernier match alors qu'ils étaient déjà sacrés champion d' au détriment du Barça, leur premier depuis la saison 2016-17.

L'ancien attaquant de Manchester City et du Real Madrid, Adebayor, a déclaré que l'équipe de Zinedine Zidane avait toujours les joueurs capables de renverser la vapeur contre les Citizens, mais la présence de Cristiano Ronaldo - qui a remporté la Ligue des champions quatre fois avec le club espagnol avant de partir pour la en 2018 - aurait considérablement augmenté leurs chances : "Si vous m'aviez posé cette question il y a deux ans, j'aurais dit oui Madrid peut renverser la vapeur", a déclaré Adebayor à AS.

"Le Real Madrid aurait été favori avec Cristiano. À l'époque, ils avaient Cristiano, qui est une machine à buts. Il peut faire la différence à tout moment et il donnait à l'équipe 50 buts par saison. Ils ont perdu le match aller à domicile et ça va être très difficile sans les supporters, contre Manchester City, la ville, la météo mais ce n'est pas impossible. Madrid a des joueurs avec beaucoup d'expérience comme Marcelo, Karim Benzema, Thibaut Courtois et ils ont l'habitude de jouer dans de grands matchs comme celui-ci", a ajouté le Togolais.

Emmanuel Adebayor pense que le Real Madrid n'a pas pleinement compris à quel point il serait difficile de remplacer un joueur tel que Ronaldo, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en neuf saisons prolifiques : "Sans Cristiano, Madrid sait ce qu'il a perdu, mais peut-être pas ce qu'il aurait pu gagner s'il était toujours là", a-t-il expliqué. "Je pense qu'ils pensaient peut-être avoir un autre joueur comme Ronaldo, mais des joueurs comme lui ne viennent qu'une fois tous les 200 ans."

Karim Benzema a assumé une grande partie du fardeau reprenant le rôle de buteur principale de l'équipe, lui qui a marqué plus de 20 buts en au cours des deux dernières saisons. Adebayor dit que l'attaquant français est crucial pour Madrid, déclarant: "Quand Ronaldo est parti, il a dû prendre la responsabilité et je pense qu'il a très bien fait. Il a marqué beaucoup de buts, des buts importants, donc il sera un danger, sans aucun doute".

Le passage d'Adebayor dans la capitale espagnole a été court et le temps de jeu était limité sous Jose Mourinho. Cependant, il n'a que de bons souvenirs de l'entraîneur portugais, le décrivant comme le meilleur de tous les temps : "J'adore Mourinho, nous avons eu une excellente relation et c'est lui qui m'a amené à Madrid, même s'il n'a pas été facile pour lui de me trouver une place dans l'équipe. Le seul trophée que j'ai jamais remporté était à Madrid avec lui. Maintenant, il est à et je lui souhaite bonne chance. Il est le meilleur entraîneur de l'histoire du football".