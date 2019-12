Adama Traoré ne dirait pas non au Real Madrid

Adama Traoré, l'ancien sociétaire du Barça, a fait savoir qu'il serait intéressé par un transfert chez le rival du club catalan, le Real Madrid.

L'ailier de Wanderers, Adama Traoré, a admis qu'il n'aurait aucun problème à renoncer à ses liens avec Barcelone si l'occasion se présentait pour le .

Cependant, le joueur de 23 ans a admis qu'un retour chez les Blaugrana était plus attrayant, étant passé par La Masia et ayant fait ses débuts en pro avec prestigieux club. Traoré a joué à 17 ans, il y a plus de six ans, pour la formation catalane et à l'occasion d'une victoire 4-0 sur Grenade.

Il a été cédé ensuite aux Anglais d' , avant de rallier Middlesbrough puis Wolverhampton. Avec les Loups, il a enfin trouvé ses marques et un environnement idéal pour prouver ses qualités. Vendredi dernier, il a même le grand artisan du succès de prestige récolté face à . A la suite de cette acension, des discussions sur le passage à un plus grand club ont fait surface ces derniers temps, et Traoré ne fermerait pas la porte à un éventuel transfert à Madrid, même si ce n'est pas une priorité.

"Si je n'ai pas l'option du Barça et que je dois aller au Real Madrid, je ne ferme aucune porte", a-t-il déclaré lors de l'émission La Sexta Jugones, avant de faire allusion à sa première expérience chez les Blaugrana. "Il y a eu un malentendu avec le Barça. Il s'est passé quelque chose que je n'aimais pas, mais je préfère le garder pour moi."