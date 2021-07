L’Olympique Marseille convoiterait l’ailier international algérien, Adam Ounas.

L’OM n’en finit plus d’empiler les recrues en cette période d’intersaison. Les Phocéens ont déjà mis la main sur huit renforts, mais ils en veulent plus et en particulier en attaque.

Les dirigeants olympiens guettent les bonnes opportunités du mercato. Et il y en a une en Italie les intéresse, si l’on en croit ce que révèle le Corriere dello Sport. Elle s’appelle Adam Ounas.

Naples ne compterait pas sur Ounas

Marseille viserait donc le milieu offensif de Naples. Ce dernier revient d’un prêt plutôt séduisant de Crotone. Malgré cet exil réussi, il ne semble cependant pas entrer dans les plans de Luciano Spalletti, le nouveau coach des Partenopei. L’OM pourrait donc en profiter pour le faire venir dans ses rangs.

Ounas a déjà évolué en France. Révélé à Bordeaux, ce champion d’Afrique 2019 compte même 65 rencontres en Ligue 1. Toutefois, son dernier passage dans ce championnat, du côté de Nice (2019-2020), n’a pas été couronné d’un grand succès. Si le transfert se concrétise, il aura comme mission de faire mieux avec le voisin phocéen.

A noter que Marseille n'a plus compté d'Algériens dans son effectif depuis un certain Billel Omerani (2014-2015).