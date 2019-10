Ada Hegerberg (OL) s’offre un record

En scorant ce mercredi lors du match contre Fortuna Hjorring, Ada Hegerberg est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de la C1 féminine.

En 8es de finale retour de la Ligue des Champions féminine, l’OL se mesurait ce mercredi à Fortuna Hjorring. Le match en lui-même n’avait pas trop d’intérêt puisque les Gones l’avaient emporté 4-0 à l’aller, et encore enfoncé le clou lors de cette seconde manche (7-0). L’évènement c’était plutôt la performance historique d’Ada Hedegrberg, la star des championnes d'Europe.

La détentrice du Ballon d’Or a marqué deux fois lors de cette rencontre, et avec ce doublé elle est devenue la meilleure réalisatrice de l’histoire de la compétition. Elle compte 52 buts en 50 matches, et c’est une réalisation de plus que l’ancienne recordwoman Anja Mittag (51 buts). À la troisième place du podium, on retrouve une autre Allemande, en l’occurrence Conny Pohlers (48 buts).

🚨 RECORD 🚨

Avec ce 52ème but marqué, @AdaStolsmo devient la meilleure buteuse de l'histoire de l'@UWCL !! #OLFH pic.twitter.com/th63CmGWEn — OL Féminin (@OLfeminin) 30 octobre 2019

Âgée de 24 ans seulement, la Scandinave peut encore largement améliorer son record. À noter que depuis son arrivée dans le Rhône, en 2014 en provenance de Turbine Postdam ( ), elle a planté au total 202 réalisations.

Hegerberg peut viser un deuxième Ballon d’Or consécutif cette année. Elle fait partie des 20 joueuses qui ont été nommées pour ce titre par Football, lundi dernier.