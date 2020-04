Achraf Hakimi n’a pas (encore) prolongé au Real

Le défenseur marocain n’a pas encore rempilé avec l’équipe merengue. C’est ce que vient d’attester son agent.

La presse ibérique a fait récemment état d’une prolongation de contrat imminente d’Achraf Hakimi avec le . Il n’en est rien en réalité. Le joueur marocain n’a pas encore scellé son avenir, tandis qu’il boucle actuellement sa deuxième saison de prêt au BVB.

Le latéral marocain appartient bien aux Merengue jusqu’en 2022, mais rien n’a encore été décidé pour la suite de son parcours. Par ailleurs, il n’y a pas de rencontre prévue avec les dirigeants madrilènes dans les prochains jours en raison de la situation sanitaire due au coronavirus. C’est ce que vient d’assurer l’agent Alejandro Camano.

Pour Goal/SPOX, le représentant du joueur a confié : « C’est totalement sans fondement. Son contrat avec le Real est le même que celui qu’on avait négocié en 2017. Là, on doit attendre que cette crise passe, et ensuite on s’assiéra autour d’une table avec le Real et le ».

Le Real fait tout pour récupérer Hakimi. Cependant, le Borussia espère aussi garder le joueur plus temps, tandis que plusieurs clubs européens surveillent également la situation du Marocain, à l’instar de , de la et du PSG.